Али Абдель-Азиз: «Павлович – лучший тяжеловес планеты»

Менеджер Али Абдель-Азиз назвал Сергея Павловича лучшим тяжеловесом планеты.

«Павлович – лучший тяжеловес планеты», – написал менеджер в соцсетях.

на 222 в первом раунде техническим нокаутом победил Кертиса Блейдса. Это его шестая подряд победа нокаутом.

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