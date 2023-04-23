Али Абдель-Азиз: «Павлович – лучший тяжеловес планеты»
Менеджер Али Абдель-Азиз назвал Сергея Павловича лучшим тяжеловесом планеты.
«Павлович – лучший тяжеловес планеты», – написал менеджер Али Абдель-Азиз в соцсетях.
Сергей Павлович на UFC Fight Night 222 в первом раунде техническим нокаутом победил Кертиса Блейдса. Это его шестая подряд победа нокаутом.
Русский десантник идет за поясом UFC: Павлович отправил Блейдса в нокаут и вошел в историю – дальше только Джонс
Павлович – главный нокаутер UFC. Бой с Блейдсом стал проверкой перед заходом на титул
С Нганну конечно было бы интересно,Нганну кажется бьет все же немного по тяжелее а Павлович более техничен,при этом у обоих очень хорошая держалка
Но Нганну уже скоро 37 большой простой,операция на коленях у него была,если бой когда нибудь состоится для Павловича это будет легкий бой,время Нганну подходит к концу и вероятно уже ушло
Серега в деревне быков на забой отправлял, теперь людей лупит
Каратэ - разновидность ударной техники. Каратистов ЮФС считают базовыми ударниками.
Можно не уважать этот спорт и считать его неэффективным или еще какие-то претензии иметь, но это не изменит описанного факта.
Он уже 2 титульных шанса получил, пусть выдаст серию побед. Вон, пусть с Блейдсом бьётся
Ган полнейший мешок с нулевыми бойцовскими навыками,просто молодой сильный мужик чтобы побеждать фриков этого достаточно.
Последние 3 боя Гана его заборол Нганну лол,с его то дыхалкой,5 раундовый бой.
Потом Гана отправлял в нокдаун маленький жирный подпивася
Ну и бой с Джонсом
Павлович очень жеко изобьет его в стойке и за 3 рунда точно нокаутирует путь даже не в первом рунде
Аспинал еще достаточно интересный персонаж,но его бы посмотреть с кем то из топов,Волков и Орловский это вообще не показатель
Опасность от Нганну исключительно от рук шла? Или он каким-то другим способом выиграл?)
У Павловича неплохой джеб, но он все равно больше расчитывает на силу удара. 5 раундов он джебить не сможет.