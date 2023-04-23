Али Абдель-Азиз: «Павлович – лучший тяжеловес планеты»

Теги UFC MMA Сергей Павлович Али Абдель-Азиз UFC Fight Night Павлович - Блейдс Бокс/MMA/UFC

Менеджер Али Абдель-Азиз назвал Сергея Павловича лучшим тяжеловесом планеты.

«Павлович – лучший тяжеловес планеты», – написал менеджер Али Абдель-Азиз в соцсетях.

Сергей Павлович на UFC Fight Night 222 в первом раунде техническим нокаутом победил Кертиса Блейдса. Это его шестая подряд победа нокаутом.

Русский десантник идет за поясом UFC: Павлович отправил Блейдса в нокаут и вошел в историю – дальше только Джонс

Павлович – главный нокаутер UFC. Бой с Блейдсом стал проверкой перед заходом на титул

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29 комментариев

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besik
Ответ Miriev
Никакой техники, может показаться дилетантам со стороны, но вырубает знатно конечно Серега в деревне быков на забой отправлял, теперь людей лупит
А у кого в тяжах есть техника? У Павловича как раз и есть ударная техника а не как у большинства тяжей "мельница"
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Алексей Иванов
Кроме Джонса никто ничего ему не сможет противопоставить в ЮФС про Миочича даже говорить смешно.У Гана абсолютно нулейшая борьба и при этом нету резкого нокаутирующего удара,Павлович бьет гораздо тяжелее.
С Нганну конечно было бы интересно,Нганну кажется бьет все же немного по тяжелее а Павлович более техничен,при этом у обоих очень хорошая держалка
Но Нганну уже скоро 37 большой простой,операция на коленях у него была,если бой когда нибудь состоится для Павловича это будет легкий бой,время Нганну подходит к концу и вероятно уже ушло
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ST-L
Ответ Зоуи Дешанель
У местных патриотов сейчас когнитивный диссонанс. Вроде надо написать, что Азиз хитрый, жадный дельфин, но тут он хвалит Павловича
а другие местные особоодаренные пытаются копировать и повторять одни и те же комменты
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Miriev
Никакой техники, может показаться дилетантам со стороны, но вырубает знатно конечно
Серега в деревне быков на забой отправлял, теперь людей лупит
+9
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Ковш Сосновый
Видимо Ган - последний уровень перед титульником👀
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Manny Legace
Ответ Мистер Биспинг
Я заметил, что внимательный, иначе бы не писал) Опасность от Нганну исключительно от рук шла? Или он каким-то другим способом выиграл?)
Я же говорю, ты плохо читаешь.От того , что он победил другим способом, он не перестал быть колхозным рубакой, который полагается на свою мощь. Просто у него борьба на 1 из 10, а у Гана на 0 из 10. Резонно было его завалять. Не вижу никаких проблем сделать то же самое Павловичу. Хотя ему и не надо. Он и без этого спать кикбоксера отправит)
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Бестрофейник 19/20
Ответ Ковш Сосновый
Видимо Ган - последний уровень перед титульником👀
Тоже так думаю. Джонс - Миочич, Ган - Павлович. Победители сойдутся между собой
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Петр Дудаев
Ответ Зоуи Дешанель
У местных патриотов сейчас когнитивный диссонанс. Вроде надо написать, что Азиз хитрый, жадный дельфин, но тут он хвалит Павловича
Никакого диссонанса тут нет.
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Manny Legace
Ответ Мистер Биспинг
Я заметил, что внимательный, иначе бы не писал) Опасность от Нганну исключительно от рук шла? Или он каким-то другим способом выиграл?)
Я уже промолчу про пирожка, от которого Сирил неплохо понапропускал. Показал мастер-класс, ага)
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Мистер Биспинг
Ответ Алексей Иванов
Кроме Джонса никто ничего ему не сможет противопоставить в ЮФС про Миочича даже говорить смешно.У Гана абсолютно нулейшая борьба и при этом нету резкого нокаутирующего удара,Павлович бьет гораздо тяжелее. С Нганну конечно было бы интересно,Нганну кажется бьет все же немного по тяжелее а Павлович более техничен,при этом у обоих очень хорошая держалка Но Нганну уже скоро 37 большой простой,операция на коленях у него была,если бой когда нибудь состоится для Павловича это будет легкий бой,время Нганну подходит к концу и вероятно уже ушло
Не вижу ни одной причины, кроме лаки панча, почему Ган не сможет обстреливать Павловича на дистанции 5 раундов. Бойцы, чья опасность исключительно в силе рук это постоянные клиенты для мастер класса ударки Сирила.
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Мистер Биспинг
Ответ besik
А Павлович базовый борец и что дальше? Какое отношение каратэ имеет к ударной технике, ты точно в теме?
Вообще не в теме я.

Каратэ - разновидность ударной техники. Каратистов ЮФС считают базовыми ударниками.

Можно не уважать этот спорт и считать его неэффективным или еще какие-то претензии иметь, но это не изменит описанного факта.
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Мистер Биспинг
Ответ besik
Ну ладно можно еще Стипе причислить , но Гана Аспирина назвать техникой это конечно "номер" но самое забавное это говорить про ударника в лице Волкова) Бой с Туиваса очень хорошо раскрывает вопрос именно техники ударки Павловича, а что он может не ты и не я не знаем!
Эммм, дружище, Ган базовый таец так то, а Волков каратист. Как они могли оба в топ 5 попасть если они базовые ударники без техники и без нокаутирующей мощи?
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maaRuLOVE
Факт
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Бестрофейник 19/20
Ответ besik
А у кого в тяжах есть техника? У Павловича как раз и есть ударная техника а не как у большинства тяжей "мельница"
И кто такое вообще плюсует?!
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Muerte
Ответ Ковш Сосновый
Видимо Ган - последний уровень перед титульником👀
Нет, по факту это был претендетский бой. С чего Гана в ТОПе так долго держать?
Он уже 2 титульных шанса получил, пусть выдаст серию побед. Вон, пусть с Блейдсом бьётся
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Muerte
Ответ Мистер Биспинг
Уверен, что Ган и Джонс его разберут на 50-45. Наверное, имеет смысл ему дать Сирила перед титульником, пока Джонс будет со Стипе драться. Но с Ганом нужен будет лаки панч, иначе его пять раундов на дистанции продержат и обстучат киками. Пока, кроме скорости рук, у Павловича нет орудий которых стоит опасаться, что делает его предсказуемым, для сильного ударника.
Размах рук Павловича знаешь? Это про обстрел на дистанции... Самый большой размах в тяжёлом весе
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Алексей Иванов
Ответ Мистер Биспинг
Не вижу ни одной причины, кроме лаки панча, почему Ган не сможет обстреливать Павловича на дистанции 5 раундов. Бойцы, чья опасность исключительно в силе рук это постоянные клиенты для мастер класса ударки Сирила.
Ага это из серии,Сирил Ган победит Джонса.
Ган полнейший мешок с нулевыми бойцовскими навыками,просто молодой сильный мужик чтобы побеждать фриков этого достаточно.
Последние 3 боя Гана его заборол Нганну лол,с его то дыхалкой,5 раундовый бой.
Потом Гана отправлял в нокдаун маленький жирный подпивася
Ну и бой с Джонсом
Павлович очень жеко изобьет его в стойке и за 3 рунда точно нокаутирует путь даже не в первом рунде

Аспинал еще достаточно интересный персонаж,но его бы посмотреть с кем то из топов,Волков и Орловский это вообще не показатель
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Manny Legace
Ответ Мистер Биспинг
Не вижу ни одной причины, кроме лаки панча, почему Ган не сможет обстреливать Павловича на дистанции 5 раундов. Бойцы, чья опасность исключительно в силе рук это постоянные клиенты для мастер класса ударки Сирила.
Ган хорошо обслужил подобного клиента из Камеруна)
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Manny Legace
Ответ Мистер Биспинг
Перечитай последнее предложение, пожалуйста)
Не переживай, я внимательный. Лучше ты снова прочитай мой коммент.
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Мистер Биспинг
Ответ Manny Legace
Не переживай, я внимательный. Лучше ты снова прочитай мой коммент.
Я заметил, что внимательный, иначе бы не писал)

Опасность от Нганну исключительно от рук шла? Или он каким-то другим способом выиграл?)
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Мистер Биспинг
Ответ besik
А у кого в тяжах есть техника? У Павловича как раз и есть ударная техника а не как у большинства тяжей "мельница"
Ган, Волков, Джонс, Аспинал, Стипе. Раньше еще JDS и Оверим были.
У Павловича неплохой джеб, но он все равно больше расчитывает на силу удара. 5 раундов он джебить не сможет.
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Muerte
Ответ Мистер Биспинг
Не вижу ни одной причины, кроме лаки панча, почему Ган не сможет обстреливать Павловича на дистанции 5 раундов. Бойцы, чья опасность исключительно в силе рук это постоянные клиенты для мастер класса ударки Сирила.
Ну Туиваса до Гана добрался и попал. При этом Туиваса залетный в ТОПах персонаж, колхозный рубака. А Серёга может попробовать и в борьбу Гана, всё же база у него борцовская
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Maxim Bykadorov
Ну и каменты))) Ган вообще мешок. Павлович его просто уничтожит. С Джонсом было бы интереснее увидеть Павловича.
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Johnny Walker
Верю, что мой тёзка станет чемпионом!
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