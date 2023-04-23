Павлович после победы над Блейдсом: «Где мой пояс? Дайте мне пояс»

Теги UFC MMA Сергей Павлович Кертис Блейдс Павлович - Блейдс Бокс/MMA/UFC

Российский тяжеловес UFC Сергей Павлович прокомментировал победу над Кертисом Блейдсом.

«Спасибо всем, кто за меня болел. Вы не представляете, какую работу я проделал. Очень тяжело работаю. Надеюсь, в этот раз мне тоже дадут бонус. Где мой пояс? Дайте мне пояс.

Кто-то там говорил, что он [Кертис Блейдс] меня переведет вниз. И что? Ответьте. Насколько я смотрел UFC, бонусы всегда давали страйкерам. Я могу бороться, но бонусы за это не дают.

Я предполагал, что Кертис усовершенствует стойку, захочет со мной подзарубиться. Он понял, что борьба не сработает, и я начал делать свою работу», – сказал Павлович.

На UFC Fight Night 222 Павлович нокаутировал Блейдса в первом раунде поединка.

Видео нокаута в бое Павловича и Блейдса

Сергей Павлович нокаутировал Кертиса Блейдса в первом раунде на UFC Fight Night 222

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10 комментариев

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Роман Ягодин
ещё он бонус просил, а потом Боунса
+7
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+7
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San9
Задачка для Даны. Одно понятно, тянуть с Джонсом и Миочичем больше нельзя. Надеюсь, бой назначат не позднее сентября.
А там либо оба заканчивают, тогда вакантный пояс спокойно можно ставить на ноябрь/декабрь, либо Джонс не испугается, и ради такого можно будет и до весны подождать.
+4
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+4
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besik
Ответ Qasdo Gonzalez
Ган переедет этого страйкера
Видели мы переезжалку Гана 😁
+2
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aZzz
ошибка в названии. где мой бонус? дайте мне бонус
+1
0
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Born is the King
Не спеши. Сначало бой с Ганом , который может стать за временный пояс. Кажется ,что и Стипе и Бонз завершат карьеру после боя в июле
+3
-3
0
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rusichi
Молодец, Сергей! А пояс твой. Надо только сделать несколько необходимых шажков!
0
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ZaharPetrovicUralez
Серега созрел
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<~Inter~>
Ответ San9
Задачка для Даны. Одно понятно, тянуть с Джонсом и Миочичем больше нельзя. Надеюсь, бой назначат не позднее сентября. А там либо оба заканчивают, тогда вакантный пояс спокойно можно ставить на ноябрь/декабрь, либо Джонс не испугается, и ради такого можно будет и до весны подождать.
Дана будет тянуть столько сколько захочет Джонс. Дана сам дал возможность Джонсу слишком многое решать в своей карьере и теперь от этого не уйти
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