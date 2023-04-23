Павлович после победы над Блейдсом: «Где мой пояс? Дайте мне пояс»
Российский тяжеловес UFC Сергей Павлович прокомментировал победу над Кертисом Блейдсом.
«Спасибо всем, кто за меня болел. Вы не представляете, какую работу я проделал. Очень тяжело работаю. Надеюсь, в этот раз мне тоже дадут бонус. Где мой пояс? Дайте мне пояс.
Кто-то там говорил, что он [Кертис Блейдс] меня переведет вниз. И что? Ответьте. Насколько я смотрел UFC, бонусы всегда давали страйкерам. Я могу бороться, но бонусы за это не дают.
Я предполагал, что Кертис усовершенствует стойку, захочет со мной подзарубиться. Он понял, что борьба не сработает, и я начал делать свою работу», – сказал Павлович.
На UFC Fight Night 222 Павлович нокаутировал Блейдса в первом раунде поединка.
Видео нокаута в бое Павловича и Блейдса
Сергей Павлович нокаутировал Кертиса Блейдса в первом раунде на UFC Fight Night 222
А там либо оба заканчивают, тогда вакантный пояс спокойно можно ставить на ноябрь/декабрь, либо Джонс не испугается, и ради такого можно будет и до весны подождать.