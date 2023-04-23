Павлович после победы над Блейдсом: «Где мой пояс? Дайте мне пояс»

Российский тяжеловес UFC Сергей Павлович прокомментировал победу над .

«Спасибо всем, кто за меня болел. Вы не представляете, какую работу я проделал. Очень тяжело работаю. Надеюсь, в этот раз мне тоже дадут бонус. Где мой пояс? Дайте мне пояс.

Кто-то там говорил, что он [Кертис Блейдс] меня переведет вниз. И что? Ответьте. Насколько я смотрел UFC, бонусы всегда давали страйкерам. Я могу бороться, но бонусы за это не дают.

Я предполагал, что Кертис усовершенствует стойку, захочет со мной подзарубиться. Он понял, что борьба не сработает, и я начал делать свою работу», – сказал Павлович.

На UFC Fight Night 222 Павлович нокаутировал Блейдса в первом раунде поединка.

Видео нокаута в бое Павловича и Блейдса

Сергей Павлович нокаутировал Кертиса Блейдса в первом раунде на UFC Fight Night 222