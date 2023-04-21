Взвешивание перед UFC Fight Night 222: Павлович легче Блейдса, Силва тяжелее Тавареса

Теги UFC MMA Брэд Таварес Сергей Павлович Кертис Блейдс Бруно Силва UFC Fight Night Павлович - Блейдс Бокс/MMA/UFC

В Лас-Вегасе, штат Невада, прошла церемония взвешивания перед турниром UFC Fight Night 222.

В главном бое вечера встретятся бойцы тяжелого веса Сергей Павлович и Кертис Блейдс.

Результаты взвешивания:

Сергей Павлович (118,2 кг) – Кертис Блейдс (119 кг)

Бруно Силва (84,4 кг) – Брэд Таварес (84 кг)

Бобби Грин (70,8 кг) – Джаред Гордон (70,5 кг)

Ясмин Лусиндо (57,2 кг) – Броган Уолкер (57,2 кг)

Джеремая Уэллс (77,6 кг) – Мэттью Семелсбергер (77,6 кг)

Павлович – главный нокаутер UFC. Бой с Блейдсом станет проверкой перед заходом на титул

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4 комментария

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Вадим Белозёров
Немного выпал, что там эксперты Павлович вынесет нигу ?
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Бауржан Тазабеков
Ответ Вадим Белозёров
Немного выпал, что там эксперты Павлович вынесет нигу ?
Тарзан потушит Керчака
0
0
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Александр Ильин
Ответ Вадим Белозёров
Немного выпал, что там эксперты Павлович вынесет нигу ?
Должен
0
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