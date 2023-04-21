Взвешивание перед UFC Fight Night 222: Павлович легче Блейдса, Силва тяжелее Тавареса
В Лас-Вегасе, штат Невада, прошла церемония взвешивания перед турниром UFC Fight Night 222.
В главном бое вечера встретятся бойцы тяжелого веса Сергей Павлович и Кертис Блейдс.
Результаты взвешивания:
Сергей Павлович (118,2 кг) – Кертис Блейдс (119 кг)
Бруно Силва (84,4 кг) – Брэд Таварес (84 кг)
Бобби Грин (70,8 кг) – Джаред Гордон (70,5 кг)
Ясмин Лусиндо (57,2 кг) – Броган Уолкер (57,2 кг)
Джеремая Уэллс (77,6 кг) – Мэттью Семелсбергер (77,6 кг)
Павлович – главный нокаутер UFC. Бой с Блейдсом станет проверкой перед заходом на титул
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