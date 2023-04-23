Сергей Павлович нокаутировал Кертиса Блейдса в первом раунде на UFC Fight Night 222
В Энтерпрайзе состоялся турнир UFC Fight Night 222. Сергей Павлович нокаутировал Кертиса Блейдса в первом раунде поединка.
До этого Павлович выиграл пять подряд боев нокаутами в первом раунде. Блейдс подходил к бою на серии из трех побед.
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Это что дк ?
Но Блейдс уже был весьма близок к перерыву.
Серëге надо держать в уме такой сценарий и иметь запас. Сегодня и ударов несколько неплохих поймал, и сам уже начал замедляться.