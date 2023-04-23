Сергей Павлович нокаутировал Кертиса Блейдса в первом раунде на UFC Fight Night 222

В Энтерпрайзе состоялся турнир 222. нокаутировал в первом раунде поединка.

До этого Павлович выиграл пять подряд боев нокаутами в первом раунде. Блейдс подходил к бою на серии из трех побед.

Павлович – главный нокаутер UFC. Бой с Блейдсом станет проверкой перед заходом на титул

Русский богатырь из ВДВ покоряет UFC. 10 историй о Сергее Павловиче – нокаутере из команды Хабиба, который отомстил за Волкова