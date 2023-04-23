Сергей Павлович нокаутировал Кертиса Блейдса в первом раунде на UFC Fight Night 222

Теги UFC Сергей Павлович Кертис Блейдс UFC Fight Night Павлович - Блейдс Бокс/MMA/UFC

В Энтерпрайзе состоялся турнир UFC Fight Night 222. Сергей Павлович нокаутировал Кертиса Блейдса в первом раунде поединка.

До этого Павлович выиграл пять подряд боев нокаутами в первом раунде. Блейдс подходил к бою на серии из трех побед.

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53 комментария

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jonnysilverhand01
Все по делу, тяжесть ударов Павловича, буквально передается через экран телевизора. Респект UFC за отсутствие каких либо санкции в отношении РФ. Надеюсь, именно Павлович отправит Джонса на пенсию. Красавчик Серега 👍🏻
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glavniiexpert
Ну тут без шансов, теперь ждем либо бой с Джонсом, либо с Ганом за вакантный, если Джонс оставит титул.
+11
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Александр Беляков
Какого черта они проводят турниры в таком сарае?
Это что дк ?
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bedLaM
Красиво положил, но я все боялся, что он на встречу получит, возможно с ударником, он будет более сдержан в такие моменты! С победой Сергей!
+8
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Clover
Серёга просто монстр. Два апперкота и "вечно перспективный" Кертис пошел спать.
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Вячеслав Тотров
Сергей просто красавец. Нокаут произошел вовремя. Возникло ощущение,что он вымахался и тяжело задышал. А Блейдс видимо Рокки посмотрел перед боем. Его шанс был только в борьбе
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Черчесыч
Русская мощь, настоящий славянин, спасибо
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Потолковый Лампонюх™
Люди которые пишут зачем ему Ган, просто не понимают что Джонса придется ждать как минимум до следующего лета 2024. ЮФС сейчас будут делать бой Джонс-Стипе. Павлович же любит биться каждые 4-5 месяцев. Зачем ему год простоя? Лучше провести битву против Гана пока.
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Андрей Макаров
Серегу с победой, но есть ощущение, что вот такие постоянные безбашенные рубки закончились для него печально с тем же Нганну, надеюсь быдет чуть сдержаннее)
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Андрей Макаров
Ответ Михаил Бердугужа
Как раз безбашенной рубки и не была, Серёга дрался с умом и брутально!
Ну ведь пропускал от Блейдса в этих рубках, поэтому и опасно очень было
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glavniiexpert
Ответ Александр Беляков
Какого черта они проводят турниры в таком сарае? Это что дк ?
Апекс центр в вегасе. Там во время ковида бои проводили, в итоге файт найты так и продолжают там проводить
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Johnny Walker
Ответ <~Inter~>
Нужно требовать боя с Ганом, а потом титульник. С Джонсом тяжело придётся и непонятно как будет себя чувствовать Павлович в поздних раундах
Ган Сергею не нужен, нужен титульник, Ган дважды свой шанс прое.
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Михаил Бердугужа
Ответ Андрей Макаров
Серегу с победой, но есть ощущение, что вот такие постоянные безбашенные рубки закончились для него печально с тем же Нганну, надеюсь быдет чуть сдержаннее)
Как раз безбашенной рубки и не была, Серёга дрался с умом и брутально!
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закрыт по беспределу
Серия выносов в течение раунда продолжена.

Но Блейдс уже был весьма близок к перерыву.
Серëге надо держать в уме такой сценарий и иметь запас. Сегодня и ударов несколько неплохих поймал, и сам уже начал замедляться.
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RAMIK
Мои поздравления! На стиле, на классе! Настроение на весь день сделал!
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Вячеслав Тотров
Ответ RAMIK
Вы реально думаете что у Блейдса борьба лучше чем у Павловича? Ниразу! Даже та попытка прохода говорит о многом. Павлович занимается борьбой с лучшими борцами мира, он знает что такое борьба.
В проход он шел потрясенным ,а значит неподготовленно. Я думаю,что если бы он с самого начала стал бороться,то у Сергея могли быть проблемы. Плюс он мог устать в партере под такой тушей. Но это разговоры ни о чем. Все случилось как случилось
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Kurt
Вопрос с выносливостью остаётся открытым.
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Alex Shmelev
Красавец! Колотушки страшные у него конечно. Интересно посмотреть на него против Джонса, физика и мощь против техники и бойцовского интеллекта.
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Крокодила гены
Странный был план на бой у Блейдса
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<~Inter~>
Ответ Потолковый Лампонюх™
Люди которые пишут зачем ему Ган, просто не понимают что Джонса придется ждать как минимум до следующего лета 2024. ЮФС сейчас будут делать бой Джонс-Стипе. Павлович же любит биться каждые 4-5 месяцев. Зачем ему год простоя? Лучше провести битву против Гана пока.
Они видимо думают, что Джонс откажется от одного из самых денежных боёв ради новичка на котором он ничего не заработает. Дана же как всегда в ситуации с Джонсом будет молча ждать пока тот решится выйти на бой
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Костя Петров
Бронепоезд
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Timurbai
Просто лучший ! Настоящий танк! Где там Кейнон Джарус, который предрекал , что Блейдс искромсает Сережу локтями?😀
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Kurri
Серега красавчик порадовал! 🤟
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carlitosway
Ответ Александр Беляков
Какого черта они проводят турниры в таком сарае? Это что дк ?
ну если бы смотрел турниры то бы знал что это за стадион казуал, на нем уже сколько турниров было проведено как начался ковид
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Johnny Walker
Ответ <~Inter~>
Титульник непонятно сколько ждать придётся пока пояс у Джонса. Джонс хочет боя со Стипе и ничто не заставит его передумать. Только он и Конор могут ставить условия Уайту и Дана ничего с этим поделать не может
Джонс уйдёт после Стипе, Джон понимает, что не потянет уже всех тяжей.
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