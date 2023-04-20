Кертис Блейдс: «Не думаю, что Нганну вернется в UFC. После того как ты заработал 15 млн, трудно вернуться к 800 тысячам»

Теги UFC MMA Фрэнсис Нганну Кертис Блейдс Бокс/MMA/UFC

Кертис Блейдс не верит, что Фрэнсис Нганну вернется в UFC из-за гонорара в боксе.

«Не думаю [о возвращении Нганну в UFC]. Верю, что он получит боксерский бой – ему нужен только один, чтобы заработать 10 или 15 млн долларов. После того как ты заработал 15 млн, трудно вернуться к 800 тысячам.

Ему не хочется иметь дело с грэпплингом – он предпочел бы просто нанести удар. Это то, что он хочет сделать. Я верю, что он получит боксерский бой, получит деньги, и ему будет хорошо всю жизнь», – сказал боец тяжелого веса UFC Кертис Блейдс.

Экс-чемпион UFC в тяжелом весе Фрэнсис Нганну не продлил контракт с промоушеном и покинул его в январе-2023.

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10 комментариев

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Рома Политов
А он где-то заработал 15 миллионов? Одно дело будучи действующим чемпионом ufc торговаться за бой, а другое дело, когда он без контракта и промоутеры понимают, что у Френсиса уже нет пути назад и он либо согласится на небольшой гонорар, либо будет также в простое
+28
-1
+27
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Мага осторожный
Нганнгу лох, в боксе как оказалось никто ему такие деньги платить не собирается, кроме болтовни с Фьюри и Уайлдером ничего и нет, а промоутеры тратить такие деньги на этого мешка не будут
+10
-3
+7
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mqh9pzrxgf
Ответ Рома Политов
А он где-то заработал 15 миллионов? Одно дело будучи действующим чемпионом ufc торговаться за бой, а другое дело, когда он без контракта и промоутеры понимают, что у Френсиса уже нет пути назад и он либо согласится на небольшой гонорар, либо будет также в простое
Есть белатор, есть one, хардкор🤣
+1
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weiss
Ответ Рома Политов
А он где-то заработал 15 миллионов? Одно дело будучи действующим чемпионом ufc торговаться за бой, а другое дело, когда он без контракта и промоутеры понимают, что у Френсиса уже нет пути назад и он либо согласится на небольшой гонорар, либо будет также в простое
он не заработал, но все надеются, что еще заработает)
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Алексей Иванов
Бой Нганну с топами в боксе это изначально мисс матч где Нганну 100% аутсайдер,там не будет интриги и бой не сгенерирует большой кэш чтобы Нганну 15 лямов за него платить
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Максим
По концу вернётся нигер за гроши обратно!)
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Man in Blanco
Ответ mqh9pzrxgf
Есть белатор, есть one, хардкор🤣
Он даже если до 60-ти будет драться в этих промоушенах не заработает и 10 лямов
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mqh9pzrxgf
Ответ weiss
он не заработал, но все надеются, что еще заработает)
Да мне без разницы) просто есть другие промоушены где заплатят немало, 800тыс как в юфс я думаю условный Белик будет готов заплатить
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Timeofinjoy
Ответ Алексей Иванов
Бой Нганну с топами в боксе это изначально мисс матч где Нганну 100% аутсайдер,там не будет интриги и бой не сгенерирует большой кэш чтобы Нганну 15 лямов за него платить
Может быть он и аутсайдер, но я бы взгянул на этот бой и ты тоже)
+2
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Алексей Иванов
Ответ Timeofinjoy
Может быть он и аутсайдер, но я бы взгянул на этот бой и ты тоже)
Без особо интереса,и не стал бы платить за трансляцию
0
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