Кертис Блейдс: «Не думаю, что Нганну вернется в UFC. После того как ты заработал 15 млн, трудно вернуться к 800 тысячам»

Кертис Блейдс не верит, что Фрэнсис Нганну вернется в UFC из-за гонорара в боксе.

«Не думаю [о возвращении Нганну в UFC]. Верю, что он получит боксерский бой – ему нужен только один, чтобы заработать 10 или 15 млн долларов. После того как ты заработал 15 млн, трудно вернуться к 800 тысячам.

Ему не хочется иметь дело с грэпплингом – он предпочел бы просто нанести удар. Это то, что он хочет сделать. Я верю, что он получит боксерский бой, получит деньги, и ему будет хорошо всю жизнь», – сказал боец тяжелого веса UFC Кертис Блейдс.

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