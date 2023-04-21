Камил Гаджиев: «Блейдс знает, что драться с Павловичем – это самоубийство»

Камил Гаджиев дал прогноз на бой Сергея Павловича и Кертиса Блейдса.

«Когда речь идет о Павловиче, вероятность завершения боя в первом раунде всегда очень высокая. Блейдс – сложный соперник. Кертис не дурак, уже все увидели, что драться с Павловичем – самоубийство. Поэтому возможно Блейдс с тактической точки зрения постарается сделать все, чтобы поединок прошел не по сценарию Павловича. Иначе бы Блейдс не был топовым бойцом.

Считаю Сергея безусловным фаворитом. И я соглашусь с теми, кто считает, что бой с большей долей вероятности может завершится в первом раунде. Но что будет в субботу – вопрос. Чтобы побеждать у Павловича, нужно очень хорошо бороться, примерно на уровне Джона Джонса. И меня больше интересует события уже после боя с Блейдсом», – сказал президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев.

Поединок между и пройдет 23 апреля в Лас-Вегасе, штат Невада.

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