Камил Гаджиев: «Блейдс знает, что драться с Павловичем – это самоубийство»

Теги UFC MMA Камил Гаджиев Сергей Павлович Кертис Блейдс Павлович - Блейдс Бокс/MMA/UFC

Камил Гаджиев дал прогноз на бой Сергея Павловича и Кертиса Блейдса.

«Когда речь идет о Павловиче, вероятность завершения боя в первом раунде всегда очень высокая. Блейдс – сложный соперник. Кертис не дурак, уже все увидели, что драться с Павловичем – самоубийство. Поэтому возможно Блейдс с тактической точки зрения постарается сделать все, чтобы поединок прошел не по сценарию Павловича. Иначе бы Блейдс не был топовым бойцом.

Считаю Сергея безусловным фаворитом. И я соглашусь с теми, кто считает, что бой с большей долей вероятности может завершится в первом раунде. Но что будет в субботу – вопрос. Чтобы побеждать у Павловича, нужно очень хорошо бороться, примерно на уровне Джона Джонса. И меня больше интересует события уже после боя с Блейдсом», – сказал президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев.

Поединок между Сергеем Павловичем и Кертисом Блейдсом пройдет 23 апреля в Лас-Вегасе, штат Невада.

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7 комментариев

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clockworkorange
Как-то слишком много шапкозакидательства. Не стоит заглядывать через голову такого соперника, как Блейдс. Он же не лошок какой-нибудь. Плюс ещё стилистически не очень удобен для Сергея.
+14
0
+14
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Костя Кот
50/50
+3
0
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Палач022
Блэйдс топ
+1
0
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Serdar Yazlyew
Слишком Павловича возвысили. Я не спорю Серёга молодец. Но Кертис не проходной боец. И как раз стиль Кертиса максимально не удобен для Серёги. Ведь ударникам трудновато драться с теми кто хочет просто на них полежать.
Прогноз думаю такой. Первый раунд 50/50 второй и далее 70/30 в пользу Кертиса.
0
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jonnysilverhand01
Ну что Павлович, всякие гаджиевы и остальные уже похоже обрекли тебя на глухой нокаут от Блейдса 🤣
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Rocco777
Павлович выстегнет Блэйдса в первом раунде
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Палач022
Ответ clockworkorange
Как-то слишком много шапкозакидательства. Не стоит заглядывать через голову такого соперника, как Блейдс. Он же не лошок какой-нибудь. Плюс ещё стилистически не очень удобен для Сергея.
Мм
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