Майк Тайсон: «Дэвис должен выиграть этот бой. Мы с ним похожи»

Теги Тайсон бокс Джервонта Дэвис Райан Гарсия Бокс/MMA/UFC

Майк Тайсон назвал фаворита боя Джервонта Дэвис &ndash; Райан Гарсия.

«Я склоняюсь к Дэвису из-за его стиля. То, как он катапультирует себя в воздухе при нанесении ударов, отличает его от большинства бойцов. Он должен выиграть этот бой. Мы с ним похожи. Наши лучшие удары происходят в прыжке.

Я видел левый хук Гарсии – впечатляюще, очень мощно. Это настоящий нокаутирующий удар, но мне кажется, что Дэвис в состоянии его выдержать. Рискну предположить, что Гарсия будет нокаутирован в течение пяти раундов», – сказал абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Майк Тайсон.

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3 комментария

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CoTTo
тема про бокс что делает футболист тут)
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BananaMantana
Ни за кого не болею, но надеюсь Гарсия будет боксировать как в любителях.
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