Майк Тайсон: «Дэвис должен выиграть этот бой. Мы с ним похожи»

Майк Тайсон назвал фаворита боя Джервонта Дэвис – Райан Гарсия.

«Я склоняюсь к Дэвису из-за его стиля. То, как он катапультирует себя в воздухе при нанесении ударов, отличает его от большинства бойцов. Он должен выиграть этот бой. Мы с ним похожи. Наши лучшие удары происходят в прыжке.

Я видел левый хук Гарсии – впечатляюще, очень мощно. Это настоящий нокаутирующий удар, но мне кажется, что Дэвис в состоянии его выдержать. Рискну предположить, что Гарсия будет нокаутирован в течение пяти раундов», – сказал абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Майк Тайсон.

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