«Ты будешь хорошо выглядеть со сломанной челюстью». Джервонта Дэвис и Райан Гарсия провели битву взглядов

Джервонта Дэвис и Райан Гарсия провели дуэль взглядов.

В Лас-Вегасе, штат Невада, состоялась заключительная пресс-конференция перед поединком между Джервонтой Дэвисом и Райаном Гарсией. Во время стердауна бойцы вступили в словесную перепалку.

Гарсия пообещал сломать Дэвису челюсть и отметил, что тот выглядит истощенным.

Бой между и Райаном Гарсией состоится в ночь с 22 на 23 апреля.

Джервонта Дэвис признал вину в ДТП и нарушении ПДД. 5 мая ему вынесут приговор