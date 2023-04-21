«Ты будешь хорошо выглядеть со сломанной челюстью». Джервонта Дэвис и Райан Гарсия провели битву взглядов

Теги легкий вес бокс Джервонта Дэвис Райан Гарсия Бокс/MMA/UFC

Джервонта Дэвис и Райан Гарсия провели дуэль взглядов.

В Лас-Вегасе, штат Невада, состоялась заключительная пресс-конференция перед поединком между Джервонтой Дэвисом и Райаном Гарсией. Во время стердауна бойцы вступили в словесную перепалку.

Гарсия пообещал сломать Дэвису челюсть и отметил, что тот выглядит истощенным.

Бой между Джервонтой Дэвисом и Райаном Гарсией состоится в ночь с 22 на 23 апреля.

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4 комментария

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Вася Енотов
Один из самых крутых боев как мне кажется в этом году. Каждый из них нереально крутой. Ожидаю с нетерпением боя.
+3
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+3
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Дмитрий Кобзарь
Ты кто такой, а ты кто такой, нет а ты кто такой??? 😅
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Кирилл Конопельченко
Надеюсь будет эпичная борьба на всю дистанцию с концовкой К’О
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Культура не космос
Ответ Вася Енотов
Один из самых крутых боев как мне кажется в этом году. Каждый из них нереально крутой. Ожидаю с нетерпением боя.
джервонта нереально крутой,мекс нет
0
0
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