Вечер бокса в Лас-Вегасе: Джервонта Дэвис подерется с Райаном Гарсией и другие бои

Теги Габриэль Росадо Ямагучи Фалькао Флорентино бокс Бектемир Меликузиев Джервонта Дэвис Райан Гарсия Бокс/MMA/UFC

В ночь на 23 апреля на арене «T-Mobile» в Лас-Вегасе пройдет боксерский поединок между Джервонтой Дэвисом и Райаном Гарсией.

Победитель боя станет чемпионом в легком весе по версии WBA Regular.

Поединок начнется не ранее 06:00 по московскому времени.

Главный кард:

В России официальной трансляции не будет, бой покажет платформа DAZN.

«Ты будешь хорошо выглядеть со сломанной челюстью». Джервонта Дэвис и Райан Гарсия провели битву взглядов

Левая Джервонты Дэвиса – кувалда. Посмотрите, как он дубасил соперников даже в шесть лет

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10 комментариев

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Barca_mania
ни за кого не болею, но кажется что у Джервонты намного больше шансов
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Rocco777
недооценивайте Гарсиу
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kelavr
За Гарсию, но Джервонта затащит
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АРХАТ
У Дэвиса 12 выигранных боёв за титул чемпиона мира, Гарсия ещё полноценным чемпионом не был.
Сложно будет внебрачному сыну Де Ла Хойи
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Вася Енотов
На стороне Джервонты тот фактор, что в копилке больше побед над парнями с ноликом в графе поражений. Плюс победы над бойцами, которым прочили победу, но малыш удивлял. Не знаю как скажется весь сопутствующий фон, который в жизни за пределами ринга, но думаю Джервонта победит досрочно. Но соперник очень не простой и конечно же имеет шансы, безусловно.
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DonaldBrashear 2.0
у Гарсии плохая защита, думаю, что Джервонта воспользуется этим. Насчет досрочного завершения поединка не уверен, скорее всего по очкам заберет (хотя тут фактор Golden Boy может вмешаться). Райан тоже молодец, пиара много, конечно, очень, но все же, и боксер классный он.
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Тосканский_Виноградник
Гарсия это инстаграм-модель, уровень его бокса очень завышен. Джервонта его нокаутирует.
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ender
Ну надо же!))
По сути вопроса, Джервонта конечно фаворит. Даже не по скиллам (хотя, что из себя Гарсия представляет понятно не до конца), а по менталке. Он просто задушит психологически красавчика и скорее всего ТКО или отказ к концу боя. Так вижу!
Немного про кард, он чумовой. Меликузиева оставим в стороне, он будет реваншироваться за поражение крепкому ветерану Росадо и скорее всего сделает это.
25 летний кубинец Освари Морель - будущее (да уже и настоящее) супермидла. Серьезный панчер, а не бегунок, как большинство кубинцев, в прошлом бою отправил в больничку сильного казаха Ербосанулы, бразильца должен пройти без проблем. Жду не дождусь его боя с Бенавидесом.
19 летний (!) средневес Элайджа Гарсия полтора (!!!) месяца назад нокаутом выиграл проспект-клэш с уругвайцем Видалем и выходит на бой против отнюдь не проходного соперника. Будем за ним следить.
ЗЫ: похороны бокса несколько преждевременны))
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ender
Кстати, сегодня же в Кардифе таджик из Еката Шавкат Рахимов защищает пояс ИБФ в весе до 59кг против местного героя Джо Кордины.
Не прям элита, но два не битых мотивированных бойца на пике проводят бой всей жизни.
Будет интересно, за Шавката!
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Zidane 21
Ответ Barca_mania
ни за кого не болею, но кажется что у Джервонты намного больше шансов
за Дэвиса
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