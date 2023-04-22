Вечер бокса в Лас-Вегасе: Джервонта Дэвис подерется с Райаном Гарсией и другие бои
В ночь на 23 апреля на арене «T-Mobile» в Лас-Вегасе пройдет боксерский поединок между Джервонтой Дэвисом и Райаном Гарсией.
Победитель боя станет чемпионом в легком весе по версии WBA Regular.
Поединок начнется не ранее 06:00 по московскому времени.
Главный кард:
- Джервонта Дэвис (28-0, 26 KO) – Райан Гарсия (23-0, 19 KO)
- Давид Моррель (8-0, 7 KO) – Ямагучи Фалькао (24-1-1, 10 KO)
- Бектемир Меликузиев (11-1, 9 KO) – Габриэль Росадо (26-16-1, 15 KO)
- Элайджа Гарсия (14-0, 12 KO) – Кевин Сальгадо (15-1-1, 10 КО)
В России официальной трансляции не будет, бой покажет платформа DAZN.
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По сути вопроса, Джервонта конечно фаворит. Даже не по скиллам (хотя, что из себя Гарсия представляет понятно не до конца), а по менталке. Он просто задушит психологически красавчика и скорее всего ТКО или отказ к концу боя. Так вижу!
Немного про кард, он чумовой. Меликузиева оставим в стороне, он будет реваншироваться за поражение крепкому ветерану Росадо и скорее всего сделает это.
25 летний кубинец Освари Морель - будущее (да уже и настоящее) супермидла. Серьезный панчер, а не бегунок, как большинство кубинцев, в прошлом бою отправил в больничку сильного казаха Ербосанулы, бразильца должен пройти без проблем. Жду не дождусь его боя с Бенавидесом.
19 летний (!) средневес Элайджа Гарсия полтора (!!!) месяца назад нокаутом выиграл проспект-клэш с уругвайцем Видалем и выходит на бой против отнюдь не проходного соперника. Будем за ним следить.
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