Вечер бокса в Лас-Вегасе: Джервонта Дэвис подерется с Райаном Гарсией и другие бои

В ночь на 23 апреля на арене «T-Mobile» в Лас-Вегасе пройдет боксерский поединок между Джервонтой Дэвисом и Райаном Гарсией.

Победитель боя станет чемпионом в легком весе по версии WBA Regular.

Поединок начнется не ранее 06:00 по московскому времени.

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В России официальной трансляции не будет, бой покажет платформа DAZN.

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