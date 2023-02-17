Джервонта Дэвис признал вину в ДТП и нарушении ПДД. 5 мая ему вынесут приговор

Топовый боксер-легковес признался в нарушении правил дорожного движения, которое привело к ДТП.

В ноябре 2020 года в Балтиморе (Мэриленд) водитель Lamborghini, похожий на Дэвиса, проехал на красный сигнал светофора и врезался в другой автомобиль, из-за чего пострадали четверо человек. После этого владелец спорткара скрылся с места аварии.

Дэвис признал себя виновным, а суд назначил вынесение приговора на 5 мая 2023 года.

Дэвис провел 28 боев на профессиональном ринге и одержал 28 побед. В ночь на 16 апреля Дэвис подерется с Райаном Гарсией.

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