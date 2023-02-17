Джервонта Дэвис признал вину в ДТП и нарушении ПДД. 5 мая ему вынесут приговор

Теги происшествия легкий вес бокс Джервонта Дэвис Райан Гарсия Бокс/MMA/UFC

Топовый боксер-легковес Джервонта Дэвис признался в нарушении правил дорожного движения, которое привело к ДТП.

В ноябре 2020 года в Балтиморе (Мэриленд) водитель Lamborghini, похожий на Дэвиса, проехал на красный сигнал светофора и врезался в другой автомобиль, из-за чего пострадали четверо человек. После этого владелец спорткара скрылся с места аварии.

Дэвис признал себя виновным, а суд назначил вынесение приговора на 5 мая 2023 года.

Дэвис провел 28 боев на профессиональном ринге и одержал 28 побед. В ночь на 16 апреля Дэвис подерется с Райаном Гарсией.

«Он намерен меня убить, я в опасности». TMZ опубликовал запись якобы звонка жертвы Дэвиса в полицию

«Джервонта не причинил вреда ни мне, ни нашей дочери». Девушка Дэвиса отозвала иск

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий