Джервонта Дэвис: «Джейк Пол – клоун, а Райан Гарсия – маленький клоун»

Чемпион WBA Regular в легком весе Джервонта Дэвис отреагировал на вызовы и .

«Пол – клоун, а Гарсия – маленький клоун. Скажите им, пусть готовятся. Им нравится болтать и стараться прославиться за счет других людей. Больше не следует говорить, нужно просто работать.

Гарсия сказал, что наш бой состоится 15 апреля? Я буду готовиться. Я больше ни слова не скажу. Мне нужно просто подписать контракт», – сказал Дэвис.

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