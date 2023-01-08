«Я не вижу». Стала известна причина невыхода Гарсии на 9-й раунд с Дэвисом
Журналист Майкл Бенсон сообщил, что стало причиной остановки в бою Джервонты Дэвиса и Эктора Луиса Гарсии.
Американец победил 9-м раунде и сохранил пояс чемпиона WBA Super в легком весе.
Гарсия отказался от выхода в ринг после 8-го раунда. В его углу было слышно, как он говорит «я не вижу».
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