«Я не вижу». Стала известна причина невыхода Гарсии на 9-й раунд с Дэвисом

Журналист Майкл Бенсон сообщил, что стало причиной остановки в бою Джервонты Дэвиса и Эктора Луиса Гарсии.

Американец победил 9-м раунде и сохранил пояс чемпиона WBA Super в легком весе.

Гарсия отказался от выхода в ринг после 8-го раунда. В его углу было слышно, как он говорит «я не вижу».

Джервонта Дэвис победил Эктора Луиса Гарсию техническим нокаутом

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