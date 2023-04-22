Фьюри – Уайлдеру: «Когда мы встретились лицом к лицу, то ты спрятал голову в задницу. Крыса»

Теги Деонтей Уайлдер Тайсон Фьюри бокс Бокс/MMA/UFC

Тайсон Фьюри грубо ответил на критику Деонтея Уайлдера.

«Уайлдер, ты кусок дерьма! Никчемный лентяй! Я отшлепал тебя уже три раза. У тебя было много возможностей, чтобы все мне сказать, но когда мы встретились лицом к лицу, то ты спрятал голову в задницу. Довольно. Крыса», – написал чемпион мира по версии WBC в тяжелом весе Тайсон Фьюри.

Напомним, что ранее боксеры трижды встречались в ринге: в одном поединке была зафиксирована ничья, а в двух других победил Фьюри.

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3 комментария

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mister1
Все верно сказал, у Деонтея было предостаточно времени, чтобы показать себя, целых 108 минут
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Analjinn
Ответ Johnny Walker
Део Красава всё правильно сказал, 3 победы ещё ничего не значат, в 4 бою всё может быть по другому, тем более, что в 1 и 3 Фьюри был на грани нокаута.
Это шутка что ли? А сколько надо раз победить чтоб вопросов не осталось, так то и в одиннадцатом бою "всё может быть по другому". Трилогия завершена однозначно.
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