Фьюри – Уайлдеру: «Когда мы встретились лицом к лицу, то ты спрятал голову в задницу. Крыса»

Тайсон Фьюри грубо ответил на критику Деонтея Уайлдера.

«Уайлдер, ты кусок дерьма! Никчемный лентяй! Я отшлепал тебя уже три раза. У тебя было много возможностей, чтобы все мне сказать, но когда мы встретились лицом к лицу, то ты спрятал голову в задницу. Довольно. Крыса», – написал чемпион мира по версии WBC в тяжелом весе Тайсон Фьюри.

Напомним, что ранее боксеры трижды встречались в ринге: в одном поединке была зафиксирована ничья, а в двух других победил Фьюри.

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