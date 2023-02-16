Ветеран ММА и российский политик Джефф Монсон назвал выгоду США от конфликт на Украине.

– Чем вам нравится жизнь в России и чем так не нравится жизнь в США?

– Откровенно говоря, моя повседневная жизнь в Штатах была более комфортной. У меня был хороший дом, машина, больше денег. В целом инфраструктура там лучше – дороги, например. Но проблема в другом: в Америке есть хорошие люди, но сама страна бездушна.

– Капиталистическая машина?

– Ха ха! Так все ведь вертится вокруг денег. Весь украинский конфликт из за денег. Америка не позволила Украине договориться с Россией о прекращении огня, хотя предпосылки к тому были.

В апреле Борис Джонсон приезжал в Киев и лично говорил Зеленскому, что тот не должен идти ни на какие компромиссы. Как результат 0 американские производители оружия сейчас наживают миллиарды долларов.

А теперь еще и стало известно, что именно США в ответе за подрыв «Северного потока 2». В итоге Штаты заменили Россию в качестве главного энергетического поставщика Европы и теперь берут за топливо вчетверо дороже!

Большие корпорации – это змеи в траве. BlackRock, JP Morgan, Goldman Sachs – именно они получают выгоду. И я это понял не потому, что я такой умный, а потому, что Зеленский сам на прошлой неделе благодарил эти компании и признавал, что заключает с ними сделки по восстановлению Украины.

Получается, эти корпорации хотят разрушения Украины, чтобы затем восстановить ее. Ведь сама Украина – банкрот, как она будет платить за реконструкцию своих городов?

Украина отдает этим корпорациям свои ресурсы. В итоге все, что принадлежало государству, станет частным товаром – частным товаром американской корпорации.

Зеленский, в свою очередь, поменяет законы так, чтобы новые хозяева могли эксплуатировать рабочих – например, разрешит работать детям с 15 лет. По сути, он продает страну! Кусок за куском.

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