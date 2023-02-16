Джефф Монсон: «Корпорации США хотят разрушения Украины, чтобы затем восстановить ее. Зеленский продает страну!»

Теги MMA Джефф Монсон тяжелый вес (MMA) Политика Бокс/MMA/UFC

Ветеран ММА и российский политик Джефф Монсон назвал выгоду США от конфликт на Украине.

– Чем вам нравится жизнь в России и чем так не нравится жизнь в США?

– Откровенно говоря, моя повседневная жизнь в Штатах была более комфортной. У меня был хороший дом, машина, больше денег. В целом инфраструктура там лучше – дороги, например. Но проблема в другом: в Америке есть хорошие люди, но сама страна бездушна.

– Капиталистическая машина?

– Ха ха! Так все ведь вертится вокруг денег. Весь украинский конфликт из за денег. Америка не позволила Украине договориться с Россией о прекращении огня, хотя предпосылки к тому были.

В апреле Борис Джонсон приезжал в Киев и лично говорил Зеленскому, что тот не должен идти ни на какие компромиссы. Как результат 0 американские производители оружия сейчас наживают миллиарды долларов.

А теперь еще и стало известно, что именно США в ответе за подрыв «Северного потока 2». В итоге Штаты заменили Россию в качестве главного энергетического поставщика Европы и теперь берут за топливо вчетверо дороже!

Большие корпорации – это змеи в траве. BlackRock, JP Morgan, Goldman Sachs – именно они получают выгоду. И я это понял не потому, что я такой умный, а потому, что Зеленский сам на прошлой неделе благодарил эти компании и признавал, что заключает с ними сделки по восстановлению Украины.

Получается, эти корпорации хотят разрушения Украины, чтобы затем восстановить ее. Ведь сама Украина – банкрот, как она будет платить за реконструкцию своих городов?

Украина отдает этим корпорациям свои ресурсы. В итоге все, что принадлежало государству, станет частным товаром – частным товаром американской корпорации.

Зеленский, в свою очередь, поменяет законы так, чтобы новые хозяева могли эксплуатировать рабочих – например, разрешит работать детям с 15 лет. По сути, он продает страну! Кусок за куском.

Джефф Монсон: «Я в процессе отказа от американского гражданства. После этого у меня останется только российский паспорт»

Монсон – про тату с буквой Z: «С тех пор как сделал ее, по большей части сталкиваюсь с непониманием»

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16 комментариев

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Maxim Vasnechov
Ответ Денис Романов
если бы этого не сделали там стояли натовские обьекты базы , американский флот итд , и это в крыму за который россия сотни лет проливала кровь ,это все перечеркнулось бы в один миг , плюс там большая база морская, флот на десятки милиардов с кораблями и со всем прочим, куда все это было деть? россию бы прогнали оттуда если бы не совершили анексию, плюс учитывай факт что население крыма тоже рвалось в россию, да анексия крыма это незаконно грязно подло согласен , но так нужно было
Это личное дело Украины, какие там объекты стоят. Тот флот - построен ещё при СССР, и состоит из 30летних корыт. Флагман уже показал "качество" флота.
Всё что Путин сделал - это наглый рейдерский захват, прикрытый фейковым листком "референдумов". С целью перераспределения земли в пользу своих друзей, из кооператива Озеро. Крупнейший землевладелец в Крыму стал Юрий Ковальчук.
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Mercedes
США хотят, а Россия делает. Шах и мат
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Костя Кот
какой лицимерный хайпажер
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Денис Романов
Ответ Maxim Vasnechov
Комментарий удален модератором
если бы этого не сделали там стояли натовские обьекты базы , американский флот итд , и это в крыму за который россия сотни лет проливала кровь ,это все перечеркнулось бы в один миг , плюс там большая база морская, флот на десятки милиардов с кораблями и со всем прочим, куда все это было деть? россию бы прогнали оттуда если бы не совершили анексию, плюс учитывай факт что население крыма тоже рвалось в россию, да анексия крыма это незаконно грязно подло согласен , но так нужно было
0
-2
-2
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Андрей Собченко
Ответ Денис Романов
но местным экспертам этого не обьяснишь , что эта война нужна была только сша , для чего россии эта война, более 10 тыс санкций куча смертей потерь итд, изоляция отовсюду , а для америки только выгода , они оторвали всю европу от российских ресурсов товаров , продают оружие в огромном количестве и на этом навариваюится, ослабляют росиию , экономически военно итд, плюс умирают куча украинцев и россиян которые для них не особо отличаются
Логика прям железобетонная)) эта война была нужна только США, поэтому Россия напала на Украину)
+4
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ksn 1979
Ответ j30
я уверен в случае поражении украины , американцы предложат сделку польше , чтобы они взяли на себя все долги украины а они взамен отдадут им западную украину
Какой уверенный. Квартиру свою или родителей поставишь на это?
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ksn 1979
Ответ Денис Романов
но местным экспертам этого не обьяснишь , что эта война нужна была только сша , для чего россии эта война, более 10 тыс санкций куча смертей потерь итд, изоляция отовсюду , а для америки только выгода , они оторвали всю европу от российских ресурсов товаров , продают оружие в огромном количестве и на этом навариваюится, ослабляют росиию , экономически военно итд, плюс умирают куча украинцев и россиян которые для них не особо отличаются
Война нужна США, но напала на Украину др. страна и ты сам знаешь какая(захватила территории и присоединила к себе).
Действительно, местным экспертам не понять такого бреда.
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+6
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Maxim Vasnechov
Ответ Денис Романов
но местным экспертам этого не обьяснишь , что эта война нужна была только сша , для чего россии эта война, более 10 тыс санкций куча смертей потерь итд, изоляция отовсюду , а для америки только выгода , они оторвали всю европу от российских ресурсов товаров , продают оружие в огромном количестве и на этом навариваюится, ослабляют росиию , экономически военно итд, плюс умирают куча украинцев и россиян которые для них не особо отличаются
Комментарий удален
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Maxim Vasnechov
Ого, прям работать детей с 15 лет собирается заставлять. Пошли в ход методички со съездов РСДРП 1903 года?
А Крым с Донецком скоммуниздили тоже США?
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Фикиск Фусов
В Америке вся сила мира
0
-2
-2
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Денис Романов
но местным экспертам этого не обьяснишь , что эта война нужна была только сша , для чего россии эта война, более 10 тыс санкций куча смертей потерь итд, изоляция отовсюду , а для америки только выгода , они оторвали всю европу от российских ресурсов товаров , продают оружие в огромном количестве и на этом навариваюится, ослабляют росиию , экономически военно итд, плюс умирают куча украинцев и россиян которые для них не особо отличаются
+5
-6
-1
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Мага осторожный
а ещё США подговорила путина напасть на Украину
+4
-1
+3
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Demon69
А чего про берёзки не написал,как их полюбил?Вот хочется много что сказать этому товарищу,думаю ниже отпишусь.Акцентирую,на его же высказывании про себя"не очень умный"
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Антиполитпроект
Вот ваши 15 рублей и уходите (с)
+1
-1
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Денис Романов
Ответ feanor
Да, и поэтому именно Америка бомбит Украину. Хотя постойте-ка...
они снабжали украину оружием чтобы они утюжили донецк и луганск
+3
-5
-2
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feanor
Да, и поэтому именно Америка бомбит Украину. Хотя постойте-ка...
+9
-3
+6
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j30
я уверен в случае поражении украины , американцы предложат сделку польше , чтобы они взяли на себя все долги украины а они взамен отдадут им западную украину
+3
-5
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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