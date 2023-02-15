Монсон – про тату с буквой Z: «С тех пор как сделал ее, по большей части сталкиваюсь с непониманием»
Ветеран ММА и российский политик Джефф Монсон рассказал, как люди в США реагируют на его татуировку с буквой Z.
«Не очень по доброму (улыбается). С тех пор как сделал ее, по большей части сталкиваюсь с непониманием.
Вообще знание – это ключ ко всему, это действительно сила. Оно лучше денег – обладая им, можно сделать что угодно. Однако недостаточно просто обладать информацией. Важно уметь интерпретировать факты, делать выводы, адаптироваться к новым ситуациям. Найдя такое знание, можно прийти к счастью и свободе.
К сожалению, многие американцы не знают правды о России, Украине и прочих вещах», – сказал Монсон.
«Почему США не забанили за Афганистан и Ирак? Американцы просто боятся: они знают, что боксеры из России очень хороши». Монсон об отказе США от участия в ЧМ-2023
Именно ВАШЕ определение. Интересно, какой смысл в это понятие вкладываете лично вы.
P.s. Люди в сша..? А что он там делает? Красногорский депутат? Должен быть в красногорске ну или максимум под бахмутом просвещать