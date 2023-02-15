Монсон – про тату с буквой Z: «С тех пор как сделал ее, по большей части сталкиваюсь с непониманием»

Ветеран ММА и российский политик рассказал, как люди в США реагируют на его татуировку с буквой Z.

«Не очень по доброму (улыбается). С тех пор как сделал ее, по большей части сталкиваюсь с непониманием.

Вообще знание – это ключ ко всему, это действительно сила. Оно лучше денег – обладая им, можно сделать что угодно. Однако недостаточно просто обладать информацией. Важно уметь интерпретировать факты, делать выводы, адаптироваться к новым ситуациям. Найдя такое знание, можно прийти к счастью и свободе.

К сожалению, многие американцы не знают правды о России, Украине и прочих вещах», – сказал Монсон.

«Почему США не забанили за Афганистан и Ирак? Американцы просто боятся: они знают, что боксеры из России очень хороши». Монсон об отказе США от участия в ЧМ-2023