Монсон – про тату с буквой Z: «С тех пор как сделал ее, по большей части сталкиваюсь с непониманием»

Теги MMA Джефф Монсон тяжелый вес (MMA) Политика Бокс/MMA/UFC

Ветеран ММА и российский политик Джефф Монсон рассказал, как люди в США реагируют на его татуировку с буквой Z.

«Не очень по доброму (улыбается). С тех пор как сделал ее, по большей части сталкиваюсь с непониманием.

Вообще знание – это ключ ко всему, это действительно сила. Оно лучше денег – обладая им, можно сделать что угодно. Однако недостаточно просто обладать информацией. Важно уметь интерпретировать факты, делать выводы, адаптироваться к новым ситуациям. Найдя такое знание, можно прийти к счастью и свободе.

К сожалению, многие американцы не знают правды о России, Украине и прочих вещах», – сказал Монсон.

«Почему США не забанили за Афганистан и Ирак? Американцы просто боятся: они знают, что боксеры из России очень хороши». Монсон об отказе США от участия в ЧМ-2023

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29 комментариев

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Ярославец75
Ответ Ноу Нейм
Все бы z патриоты бы себя так клеймили, легче было бы общество формировать
Общество и так формируется из тех кто за страну и из тех, кто сбежал в Грузии, Израили, Казахстаны. Вот и прекрасно, очищение проходит успешно. Теперь общество прекрасно знает, кто встречал бы хлебом солью врага, если б он пришел сюда
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Keerya
Ответ kupezz
Он до февральских событий был волонтёром на Донбассе. Так что букву "Z" он не для понта наколол.
А после февральских?
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Good_Win
С такой татухой или на фронт или в депутаты... ааа ну да...
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Сергей Орлов
Вот просто представьте, если бы в США был режим вроде нашего, какими словами, его там бы называли в вечерних ток-шоу?)
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Atsuktuvas
Было бы хорошо, если бы все кто поддерживает происходящее сделали бы такие татушки. В будущем очень пригодится.
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Грустный Тролль
Ответ Ноу Нейм
Все бы z патриоты бы себя так клеймили, легче было бы общество формировать
z патриотов надо в малонаселенные регионы депортировать. Сразу дышать свободнее станет
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Genry
Если нейтрально смотреть на эти вещи , Допустим Если я был бы не гражданином РФ , то все эти буквы , символику , я бы преровнял к той же свастики фашисткой, просто мы живём в России и нам кажется что это все и нормально, так же и фашисты считали ,то что они делают , для них это нормально .
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kupezz
Ответ MaxBridge
Как же классно что человек посвятивший жизнь спорту, получавший всю жизнь удары по голове этим кристаллизованным истинным знанием обладает! И больше того - готов с нами нерадивыми им делиться ! P.s. Люди в сша..? А что он там делает? Красногорский депутат? Должен быть в красногорске ну или максимум под бахмутом просвещать
Он до февральских событий был волонтёром на Донбассе. Так что букву "Z" он не для понта наколол.
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Sergei Berezencev
Надо было на лбу набить
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moldfan
Не удивительно, мерзость же.
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krokodilych
Ответ Bergkamp007
Нормальные? Никогда!
Дайте, пожалуйста, определение понятия "нормальный человек".
Именно ВАШЕ определение. Интересно, какой смысл в это понятие вкладываете лично вы.
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vammuteli
Классический маргинал
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"Iron"
Ответ Сергей Зотов
В России нормальные люди так же будут относиться к ней
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Ноу Нейм
Все бы z патриоты бы себя так клеймили, легче было бы общество формировать
+9
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Onepatop
Никто не знает правду, а он знает... Знаток хренов.
+6
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krokodilych
Высказывание Монсона закончилось, как сказал бы блудный попугай Кеша, на самом интересном месте. Очень хотелось бы прочитать дальнейшее развитие его мысли - какой именно правды не знают (или не понимают) люди, по мнению Монсона.
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Ewgen
Какой идейный пехотинец пропадает
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DpeMa111
Частые удары по голову явно не прошли без последствий
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закрыт по беспределу
Вот это задвинул)
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lightrip
А комментаторы будут прикладывать свидетельства об образовании и тп?
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Melnikov1968
А с чего люди должны тебя понимать? Ни одной толковой мысли, какую-то хрень постоянно несёшь.
+9
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Bergkamp007
Ответ Сергей Зотов
В России нормальные люди так же будут относиться к ней
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+5
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MaxBridge
Как же классно что человек посвятивший жизнь спорту, получавший всю жизнь удары по голове этим кристаллизованным истинным знанием обладает! И больше того - готов с нами нерадивыми им делиться !
P.s. Люди в сша..? А что он там делает? Красногорский депутат? Должен быть в красногорске ну или максимум под бахмутом просвещать
+27
-3
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Павел Мельников
Интересно, а почему так?
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Аскар Хакимов
ну этот уже давно голову отбил, какие к нему претензии
+8
-1
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