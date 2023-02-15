Петр Ян: «Не думаю, что Махачев превзошел Хабиба. Нужно еще две-три защиты титула»

Бывший чемпион в легчайшем весе объяснил, почему еще не превзошел достижения .

«Не думаю, что Ислам превзошел Хабиба. Уверен, нужно сделать две-три защиты титула, потом можно будет на это посмотреть и сравнить их.

Надеюсь, что реванш Махачева и произойдет. Не знаю, когда, но это будет интересно всем. И ребятам будет интересно, оба проведут бой еще более серьезно», – сказал Ян.

Махачев не стал лучшим бойцом P4P, хотя победил его лидера. А как устроен этот рейтинг?

Махачев и Волкановски согласились на немедленный реванш