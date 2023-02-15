Петр Ян: «Не думаю, что Махачев превзошел Хабиба. Нужно еще две-три защиты титула»
Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян объяснил, почему Ислам Махачев еще не превзошел достижения Хабиба Нурмагомедова.
«Не думаю, что Ислам превзошел Хабиба. Уверен, нужно сделать две-три защиты титула, потом можно будет на это посмотреть и сравнить их.
Надеюсь, что реванш Махачева и Алекса Волкановски произойдет. Не знаю, когда, но это будет интересно всем. И ребятам будет интересно, оба проведут бой еще более серьезно», – сказал Ян.
Махачев не стал лучшим бойцом P4P, хотя победил его лидера. А как устроен этот рейтинг?
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