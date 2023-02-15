Петр Ян: «Не думаю, что Махачев превзошел Хабиба. Нужно еще две-три защиты титула»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Хабиб Нурмагомедов Петр Ян Ислам Махачев Александр Волкановски UFC 284 Махачев – Волкановски Бокс/MMA/UFC

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян объяснил, почему Ислам Махачев еще не превзошел достижения Хабиба Нурмагомедова.

«Не думаю, что Ислам превзошел Хабиба. Уверен, нужно сделать две-три защиты титула, потом можно будет на это посмотреть и сравнить их.

Надеюсь, что реванш Махачева и Алекса Волкановски произойдет. Не знаю, когда, но это будет интересно всем. И ребятам будет интересно, оба проведут бой еще более серьезно», – сказал Ян.

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1 комментарий

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gosha7202@mail.ru
В плане осторожности уже превзошел, в плане доминирования вряд ли получится
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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