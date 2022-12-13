Емельяненко про бой с Шлеменко: «Можем подраться. Я тоже веду здоровый образ жизни. Перестал хулиганить»
Российский боец Александр Емельяненко ответил на вопрос о поединке с Александром Шлеменко.
«Мне без разницы. Я же говорю, что не выбираю себе оппонентов. Пусть готовится. У него и весовая... Ему не надо будет гонять. В межсезонье он весит 93-90 кг.
Можем подраться. Я тоже веду здоровый образ жизни. Перестал хулиганить», – сказал Емельяненко.
Александр Емельяненко считает, что Федор попробует себя в боксе после ММА: «Он не хочет уходить из спорта»
Менеджер Емельяненко: «Сделаю все, чтобы бой со Шлеменко состоялся в 2023 году»
Комментарии