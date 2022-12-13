Емельяненко про бой с Шлеменко: «Можем подраться. Я тоже веду здоровый образ жизни. Перестал хулиганить»

Российский боец Александр Емельяненко ответил на вопрос о поединке с .

«Мне без разницы. Я же говорю, что не выбираю себе оппонентов. Пусть готовится. У него и весовая... Ему не надо будет гонять. В межсезонье он весит 93-90 кг.

Можем подраться. Я тоже веду здоровый образ жизни. Перестал хулиганить», – сказал Емельяненко.

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