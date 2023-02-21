Махачев – про реванш с Волкановски: «Если руководству UFC и фанатам интересно, я согласен»

Чемпион UFC в легком весе оценил победу над и рассказал о вероятном реванше с австралийцем.

«Я доволен, что выиграл бой, но недоволен, что проиграл раунды. Не хочу в карьере проигрывать раунды. Я говорил, что хочу нокаутировать Волкановски. Много думал об этом, работал в стойке и перегорел. Я знал, что у меня преимущество в росте. Думал, что смогу достать его тяжелым ударом.

До боя с Оливейрой я говорил, что хочу завершить бой с Чарльзом удушающим приемом. До боя с Волкановски, его называли лучшим ударником – в итоге я перебил его, доказав, что я разносторонний боец. Очень ценится, если ты победил соперника в его стихии.

Я знал, что выиграл первый и второй раунды. Третий был тяжелым. Четвертый раунд я весь забрал. Тогда я понял, что выиграл бой. В пятом раунде надо было больше доработать, чтобы победа была убедительнее.

Кто-то если до сих пор сомневается, пусть на свежую голову посмотрят бой. Судьи не сомневались в моей победе. Болельщики ожидали от меня большего, думали, что я легко его вынесу. Просто не оправдал чьи-то ожидания.

Если руководству UFC интересно, фанатам интересно – я проведу реванш. Я не выбираю себе соперников», – сказал Махачев в эфире «Матч ТВ».

Что дальше делать Махачеву: Конор, реванш с Оливейрой или уход в другой вес?