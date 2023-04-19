Кудряшов – о бое с Исмаиловым: «Мага ставит разные условия, на которые я уже не пойду»
Дмитрий Кудряшов не хочет идти на условия Магомеда Исмаилова по их бою.
В июне-2022 Исмаилов и Кудряшов провели стердаун во время турнира Pravda Boxing в Москве.
«Бой против Маги Исмаилова? Конечно, почему бы и нет. Но Мага ставит разные условия, на которые я уже не пойду», – сказал Кудряшов.
27 апреля Дмитрий Кудряшов подерется с Сэмом Шьюмейкером. Их бой возглавит турнир Pravda Boxing во Владикавказе.
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