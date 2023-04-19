Кудряшов – о бое с Исмаиловым: «Мага ставит разные условия, на которые я уже не пойду»

Дмитрий Кудряшов не хочет идти на условия Магомеда Исмаилова по их бою.

В июне-2022 Исмаилов и Кудряшов провели стердаун во время турнира Pravda Boxing в Москве.

«Бой против ? Конечно, почему бы и нет. Но Мага ставит разные условия, на которые я уже не пойду», – сказал Кудряшов.

27 апреля подерется с Сэмом Шьюмейкером. Их бой возглавит турнир Pravda Boxing во Владикавказе.

Кудряшов – про бой с Штырковым: «У Вани будут большие проблемы – после первых ударов он скажет, что с него хватит, что он немного ошибся»