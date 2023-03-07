Исмаилов – о бое с Токовым: «Гонорар должен быть космос, стратосфера»
Боец MMA Магомед Исмаилов поделился мнением о возможном бое против Анатолия Токова, который выступает в Bellator.
«Я люблю реванши боев, в которых я проиграл. В которых выиграл – не люблю. Пусть и звучит нагловато. Гонорар должен быть космос, стратосфера», – сказал Исмаилов.
В 2013 году Исмаилов проиграл Токову болевым приемом в первом раунде.
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