Исмаилов – о бое с Токовым: «Гонорар должен быть космос, стратосфера»

Боец MMA Магомед Исмаилов поделился мнением о возможном бое против , который выступает в Bellator.

«Я люблю реванши боев, в которых я проиграл. В которых выиграл – не люблю. Пусть и звучит нагловато. Гонорар должен быть космос, стратосфера», – сказал Исмаилов.

В 2013 году Исмаилов проиграл Токову болевым приемом в первом раунде.

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