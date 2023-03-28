Представлен официальный постер турнира UFC: Павлович против Блейдса

В ночь на 23 апреля в Лас-Вегасе (Невада) состоится турнир UFC Fight Night 222.

В главном событии турнира пройдет поединок в тяжелом весе между (17-1) и (17-3).

Павлович идет на серии из пяти побед нокаутами в первых раундах, потратив на них в сумме 9 минут и 9 секунд. Блейдс выиграл три последних поединка.

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