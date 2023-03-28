Представлен официальный постер турнира UFC: Павлович против Блейдса

Теги UFC тяжелый вес (MMA) Сергей Павлович Кертис Блейдс Павлович - Блейдс Бокс/MMA/UFC

В ночь на 23 апреля в Лас-Вегасе (Невада) состоится турнир UFC Fight Night 222.

В главном событии турнира пройдет поединок в тяжелом весе между Сергеем Павловичем (17-1) и Кертисом Блейдсом (17-3).

Павлович идет на серии из пяти побед нокаутами в первых раундах, потратив на них в сумме 9 минут и 9 секунд. Блейдс выиграл три последних поединка.

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7 комментариев

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Люблю Марго Робби
Ответ Oleg Where
Ну против Оверима старого как-то не очень смотрелось. Сергей прежде всего боксер.
В том бою он просто перегорел, бывает....дебют в ufc плюс именитый соперник
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los merengues
Ответ Oleg Where
Ну против Оверима старого как-то не очень смотрелось. Сергей прежде всего боксер.
против оверима он стушевался, мне кажется. как можно было на первый бой подписываться под Алистера?
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Oleg Where
Ответ Люблю Марго Робби
Серёга и сам очень хорош в борьбе, должен побеждать и выходить на титульник
Ну против Оверима старого как-то не очень смотрелось. Сергей прежде всего боксер.
0
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Люблю Марго Робби
Ответ Oleg Where
Если Серега сможет эффективно проивостоять борьбе Блейдса, он и туринабольщика ez раскатает
Серёга и сам очень хорош в борьбе, должен побеждать и выходить на титульник
0
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0
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Oleg Where
Если Серега сможет эффективно проивостоять борьбе Блейдса, он и туринабольщика ez раскатает
0
-2
-2
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ЛТМ
Павлович просто обязан победить. Он может стать чемпионом.
+2
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Tpy6kaMerlina
Это будет мощная заруба!
+3
0
+3
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