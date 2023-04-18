Дариуш хочет провести бой с Порье: «Дату и весовую категорию Дастин может выбрать сам»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Дастин Порье Бенеил Дариуш Бокс/MMA/UFC

Бенеил Дариуш заявил, что хочет подраться с Дастином Порье.

«Я бы хотел провести с ним поединок. Уверен, что Дастин точно не слетит с боя, в отличие от Чарльза [Оливейры]. Дату и весовую категорию он может выбрать сам.

Разумеется, мы должны подраться не позже июня. Я просто хочу провести хотя бы один поединок перед тем, как полностью поседею», – написал Бенеил Дариуш в социальных сетях.

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4 комментария

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TomSail
Дариуш мощнейший) с любым готов. Уверен, что Порье он переедет
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Abu Ibrahim
Для чего столько времени мариновать Дариуша ? Какой еще Порье ? Он должен драться следующим за титул.
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Большое сердце Неймара
да свели бы уже Дариуша с Нюхачевым
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Alex G
В полулегком пускай гоняет
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