Дариуш хочет провести бой с Порье: «Дату и весовую категорию Дастин может выбрать сам»

Бенеил Дариуш заявил, что хочет подраться с Дастином Порье.

«Я бы хотел провести с ним поединок. Уверен, что Дастин точно не слетит с боя, в отличие от Чарльза [Оливейры]. Дату и весовую категорию он может выбрать сам.

Разумеется, мы должны подраться не позже июня. Я просто хочу провести хотя бы один поединок перед тем, как полностью поседею», – написал в социальных сетях.

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