Гейджи – о следующем бое: «Хотел бы подраться с Порье»
Топовый легковес UFC Джастин Гейджи рассказал, с кем бы хотел подраться после победы над Рафаэлем Физиевым.
«Я бы хотел получить бой с Дастином Порье. Знаете, я только что подрался с кем-то, кто стоял ниже меня в рейтинге. Теперь я хочу провести поединок с тем, кто стоит выше.
Проигравший в бое между Оливейрой и Дариушем? Я бы не хотел драться с Бенеилом, он мне нравится. Думаю, он победит Чарльза.
Я дрался с Оливейрой как полный идиот. Было бы классно провести с ним реванш, но бой с Порье – хороший вариант», – сказал Гейджи.
На турнире UFC 286 Джастин Гейджи победил Рафаэля Физиева решением большинства судей.
во вторых - Порье уже бил Гейджи 5 лет назад, и сейчас сильнее его как боец
а вообще это позор, что дастина на вторую строчку не подняли, после победы над физиевым. он заслужил быть выше порье и без боя с ним.
этот уклонист тоже теперь на второй строчке будет вечно сидеть, за победы над конором