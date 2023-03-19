Гейджи – о следующем бое: «Хотел бы подраться с Порье»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Дастин Порье Джастин Гейджи Чарльз Оливейра Бенеил Дариуш Бокс/MMA/UFC

Топовый легковес UFC Джастин Гейджи рассказал, с кем бы хотел подраться после победы над Рафаэлем Физиевым.

«Я бы хотел получить бой с Дастином Порье. Знаете, я только что подрался с кем-то, кто стоял ниже меня в рейтинге. Теперь я хочу провести поединок с тем, кто стоит выше.

Проигравший в бое между Оливейрой и Дариушем? Я бы не хотел драться с Бенеилом, он мне нравится. Думаю, он победит Чарльза.

Я дрался с Оливейрой как полный идиот. Было бы классно провести с ним реванш, но бой с Порье – хороший вариант», – сказал Гейджи.

На турнире UFC 286 Джастин Гейджи победил Рафаэля Физиева решением большинства судей.

Гейджи – Физиеву: «Ты настоящий воин»

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10 комментариев

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Максим Ачкасов
Ответ Yavich
Так в этом и есть проблема. Опять они вот так бьются ударниками между собой, а потом выходят на титульный бой, а там борцуха, и всё, полный слив.
Это уже их проблемы, а я хочу посмотреть зрелищный бой двух рубак
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Yavich
Ответ alexander bakulin
ну, бен ему по понятной причине "нравится", у них обоих менеджер али. а вообще это позор, что дастина на вторую строчку не подняли, после победы над физиевым. он заслужил быть выше порье и без боя с ним. этот уклонист тоже теперь на второй строчке будет вечно сидеть, за победы над конором
Новый рейтинг же еще вроде не выходил
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Yavich
Ответ Максим Ачкасов
Вот это был бы норм бой, два лучших ударника дивизиона
Так в этом и есть проблема. Опять они вот так бьются ударниками между собой, а потом выходят на титульный бой, а там борцуха, и всё, полный слив.
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космонавт на дереве
Ответ alexander bakulin
ну, бен ему по понятной причине "нравится", у них обоих менеджер али. а вообще это позор, что дастина на вторую строчку не подняли, после победы над физиевым. он заслужил быть выше порье и без боя с ним. этот уклонист тоже теперь на второй строчке будет вечно сидеть, за победы над конором
во первых - рейтинг ещё не обновили, так что может и поднимут его на второе место
во вторых - Порье уже бил Гейджи 5 лет назад, и сейчас сильнее его как боец
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Спартак Уокер
Порье вырубить его на раз два
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-1
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Tpy6kaMerlina
Оба - классные профессионалы, харизматичные ударники и талантливые спортсмены, поэтому их бой на бумаге выглядит замечательно.
+2
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+2
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alexander bakulin
ну, бен ему по понятной причине "нравится", у них обоих менеджер али.
а вообще это позор, что дастина на вторую строчку не подняли, после победы над физиевым. он заслужил быть выше порье и без боя с ним.
этот уклонист тоже теперь на второй строчке будет вечно сидеть, за победы над конором
+2
-2
0
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luasanotu
Шоу должно продолжаться, поэтому Пюре идеальный вариант, чтобы устроить рубку
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-1
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Максим Ачкасов
Вот это был бы норм бой, два лучших ударника дивизиона
+5
-1
+4
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Qwasklop
Дастин заберет
+1
-2
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