Гейджи – о следующем бое: «Хотел бы подраться с Порье»

Топовый легковес UFC Джастин Гейджи рассказал, с кем бы хотел подраться после победы над Рафаэлем Физиевым.

«Я бы хотел получить бой с Дастином Порье. Знаете, я только что подрался с кем-то, кто стоял ниже меня в рейтинге. Теперь я хочу провести поединок с тем, кто стоит выше.

Проигравший в бое между Оливейрой и Дариушем? Я бы не хотел драться с Бенеилом, он мне нравится. Думаю, он победит Чарльза.

Я дрался с Оливейрой как полный идиот. Было бы классно провести с ним реванш, но бой с Порье – хороший вариант», – сказал Гейджи.

На турнире UFC 286 Джастин Гейджи победил Рафаэля Физиева решением большинства судей.

Гейджи – Физиеву: «Ты настоящий воин»