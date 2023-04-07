Бернс – фанатам Масвидаля: «Стану новым королем Майами»

Теги UFC MMA полусредний вес (MMA) Хорхе Масвидаль Гилберт Бернс UFC 287 Бокс/MMA/UFC

Топовый полусредневес UFC Гилберт Бернс обратился к фанатам Хорхе Масвидаля.

«Бразильцам нравится Флорида. Каждому из нас. Здесь тепло, прямо как в Рио-де-Жанейро. Знаю, вы любите Хорхе, но я живу здесь уже 10 лет.

Устрою для вас шоу, ребята. В субботу вы сами все увидите. Я стану новым королем Майами», – сказал Бернс.

Поединок между Гилбертом Бернсом и Хорхе Масвидалем пройдет 9 апреля на UFC 287 в Майами, штат Флорида.

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