Бернс – фанатам Масвидаля: «Стану новым королем Майами»

Топовый полусредневес UFC Гилберт Бернс обратился к фанатам .

«Бразильцам нравится Флорида. Каждому из нас. Здесь тепло, прямо как в Рио-де-Жанейро. Знаю, вы любите Хорхе, но я живу здесь уже 10 лет.

Устрою для вас шоу, ребята. В субботу вы сами все увидите. Я стану новым королем Майами», – сказал Бернс.

Поединок между Гилбертом Бернсом и Хорхе Масвидалем пройдет 9 апреля на UFC 287 в Майами, штат Флорида.

Масвидаль – о бое с Бернсом: «Если я проиграю, то завершу карьеру»

Даниэль Кормье: «Если Масвидаль победит Бернса, то может получить титульник»