Мовсар Евлоев заменит Пирса в бою с Митчеллом на UFC 288

Мовсар Евлоев подерется с Брайсом Митчеллом на UFC 288.

Поединок состоится 6 мая в Нью-Джерси.

Изначально Митчелл должен был драться с Джонатом Пирсом, но последний пропустит турнир из-за травмы.

Мовсар Евлоев еще не проигрывал в MMA: 16 боев – 16 побед.

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