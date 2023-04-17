Мовсар Евлоев заменит Пирса в бою с Митчеллом на UFC 288
Мовсар Евлоев подерется с Брайсом Митчеллом на UFC 288.
Поединок состоится 6 мая в Нью-Джерси.
Изначально Митчелл должен был драться с Джонатом Пирсом, но последний пропустит турнир из-за травмы.
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Топурия, кстати, тогда так увлекся киданием какашками, что аж забыл к турниру согнать вес и тоже слился. Очень смешно получилось.