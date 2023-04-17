Мовсар Евлоев заменит Пирса в бою с Митчеллом на UFC 288

Теги UFC MMA Мовсар Евлоев Брайс Митчелл UFC 288 Бокс/MMA/UFC

Мовсар Евлоев подерется с Брайсом Митчеллом на UFC 288.

Поединок состоится 6 мая в Нью-Джерси.

Изначально Митчелл должен был драться с Джонатом Пирсом, но последний пропустит турнир из-за травмы.

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7 комментариев

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inmotion
Ответ UseR
С Топурией дерись! хватит от него бегать
У «Кэти» бой с Эмметом в июне
+11
-1
+10
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varlan
Ответ UseR
С Топурией дерись! хватит от него бегать
Скорее Топурия от него бегает или Дана чёт мутит
+7
-2
+5
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Ramin Aliev
Мовсару нужно доминировать Брайса в таком же стиле, что и Топурия. Тот просто уничтожил Митчелла без шансов.
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Wellik11
Попытка #2
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inmotion
Ответ UseR
Так не потом ли, что Евлоев с анонсированного боя слился "из-за травмы" - ген осторожности развит не хуже чем у Хабиба
Это в прошлом январе что ли? Там Евлоев слился из-за коронавируса. Или надо писать «из-за коронавируса»?
Топурия, кстати, тогда так увлекся киданием какашками, что аж забыл к турниру согнать вес и тоже слился. Очень смешно получилось.
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