Мовсар Евлоев: «Идеальное время для возвращения – конец мая или начало июля»

Теги полулегкий вес UFC MMA Мовсар Евлоев Бокс/MMA/UFC

Российский полулегковес UFC Мовсар Евлоев назвал сроки возвращения после разрыва передней и задней крестообразных связок.

«Восстановление отличное, сейчас как раз параллельно прохожу реабилитацию в PI. И, думаю, где-то уже через недели две-три смогу к полному функционалу тренировок приступить.

Идеальное время для возвращения будет конец мая или начало июня. Так что сейчас будем уже запрашивать соперника. А так в твиттере я уже кого-то попросил, но пока безответно», – сказал Евлоев.

«Вы называете нас братьями – проявите уважение». Бойцы UFC возмущены: в Швеции сожгли Коран у турецкого посольства

Евлоев про планы на 2023 год: «Буду претендентом номер один, а испанец потерпит первые поражения»

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
varlan
Отличный боец, идет без поражений и надеюсь станет чемпионом в своей категории
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
emir spahic
Ответ gosha7202@mail.ru
Хотелось бы уже бой с Топурией увидеть
хотелось бы уже любой его бой увидеть. постоянно где-то в тени.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
gosha7202@mail.ru
Хотелось бы уже бой с Топурией увидеть
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий