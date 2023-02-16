Мовсар Евлоев: «Идеальное время для возвращения – конец мая или начало июля»

Российский полулегковес UFC Мовсар Евлоев назвал сроки возвращения после разрыва передней и задней крестообразных связок.

«Восстановление отличное, сейчас как раз параллельно прохожу реабилитацию в PI. И, думаю, где-то уже через недели две-три смогу к полному функционалу тренировок приступить.

Идеальное время для возвращения будет конец мая или начало июня. Так что сейчас будем уже запрашивать соперника. А так в твиттере я уже кого-то попросил, но пока безответно», – сказал Евлоев.

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