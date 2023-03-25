Ермеков бросил вызов Минееву: «Если он, конечно, живым-здоровым вернется, ждем его»

Чемпион Eagle FC Даурен Ермеков после досрочной победы над Гамзатом Хирамагомедовым на турнире Ural FC бросил вызов чемпиону AMC Fight Night Владимиру Минееву:

«Для меня, конечно, большой реванш – с Владимиром Минеевым. Если он, конечно, живым-здоровым вернется, ждем его. Надеюсь, что Ural FC сделает такой большой бой. Будет хороший бой», – сказал Ермеков.

Ермеков и Минеев встречались в 2020 году. Тогда Минеев досрочно победил в третьем раунде.

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