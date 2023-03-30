Камил Гаджиев о бое Ермеков – Минеев: «Этот бой можно сделать в Казахстане. За титул AMC Fight Night:

Теги MMA AMC Fight Nights Владимир Минеев Sports.ru - Казахстан Даурен Ермеков Спорт Казахстана

Президент AMC Fight Night Камил Гаджиев о реванше Даурена Ермекова и Владимира Минеева:

«Интересным видится вызов, который сделал Ермеков в адрес Минеева. Все было честно, корректно, вопросов нет. Хочется ли этот бой посмотреть? Да. И мне кажется, что этот бой можно было бы сделать в Казахстане. Там ММА любят. Поэтому давайте подумаем сделать бой за титул в среднем весе за титул AMC Fight Night в Казахстане»

Даурен бросил вызов Минееву после победы над Гамзатом Хирамагомедовым в рамках лиги URAL FC.

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