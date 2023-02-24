Владимир Минеев: «Сложно не быть патриотом, когда рос и воспитывался в семье офицера и патриота отечества»

Теги MMA средний вес (MMA) AMC Fight Nights Владимир Минеев Бокс/MMA/UFC

Чемпион AMC Fight Nights Владимир Минеев поздравил с Днем защитника Отечества.

«Сложно не быть патриотом, когда рос и воспитывался в семье офицера и патриота отечества.

На втором фото мой брат – Алексей Кошаев. Сейчас он находится в зоне СВО в составе Ивановской Воздушно-Десантной Дивизии. Поздравляю моего брата, всех военнослужащих и всех тех, кто отважно стоит на страже своей Родины, с Днем защитника Отечества!

Желаю мира, здоровья и благополучия вам и вашим близким», – написал Минеев в соцсети.

Звезда российских MMA служил в ВДВ и потерял на Украине брата. Теперь – уехал в зону боевых действий

Материалы по теме

8 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пригоженский бот
Ответ sanek maloi
На фото бывший глава Димитровграда Кошаев тоже туда поехал, и тоже в депутаты хочет. Хотя бы сфоткались в грязных окопах и грязной экипе. Но зачем заморачиваться, народ и так схавает((( мерзость
АХАХАХХАХАХАХ
А солдат должен быть в грязи?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
sanek maloi
На фото бывший глава Димитровграда Кошаев тоже туда поехал, и тоже в депутаты хочет. Хотя бы сфоткались в грязных окопах и грязной экипе. Но зачем заморачиваться, народ и так схавает((( мерзость
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пригоженский бот
Ответ заратустра-будрайтис
Произошла колоссальная деформация понятия «патриотизм». Патриотизм предполагает приложения усилий к улучшению жизни, как непосредственными действиями, так и поддержкой решений улучшающих ее. Поддержка катастрофических решений для страны не патриотизм
Так победа в сво улучшит уровень в жизни, в отличие от поражения()))
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
заратустра-будрайтис
Произошла колоссальная деформация понятия «патриотизм». Патриотизм предполагает приложения усилий к улучшению жизни, как непосредственными действиями, так и поддержкой решений улучшающих ее. Поддержка катастрофических решений для страны не патриотизм
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Анатолий Magicbrain
«Когда в России начинают говорить о патриотизме, знай: где-то что-то украли» Салтыков-Щедрин
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ruslan Isaev
Я думал на фронте воюют, страшно люди гибнут а нет вон человек находит время фоткаться, да ещё и одежда словно сегодня только надел). Стерильно так
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Evi1
Рос в семье военных, терпеть всю эту мерзость не могу.
+13
-1
+12
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Максим Новиков
Сложно быть патриотом, скидывая фото с Брянска, а не с фронтовых локаций
+14
0
+14
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий