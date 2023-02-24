Владимир Минеев: «Сложно не быть патриотом, когда рос и воспитывался в семье офицера и патриота отечества»

Чемпион AMC Fight Nights Владимир Минеев поздравил с Днем защитника Отечества.

«Сложно не быть патриотом, когда рос и воспитывался в семье офицера и патриота отечества.

На втором фото мой брат – Алексей Кошаев. Сейчас он находится в зоне СВО в составе Ивановской Воздушно-Десантной Дивизии. Поздравляю моего брата, всех военнослужащих и всех тех, кто отважно стоит на страже своей Родины, с Днем защитника Отечества!

Желаю мира, здоровья и благополучия вам и вашим близким», – написал Минеев в соцсети.

Звезда российских MMA служил в ВДВ и потерял на Украине брата. Теперь – уехал в зону боевых действий