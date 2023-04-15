Джо Джойс – об Усике: «Он не хочет драться со мной, потому что считает меня танком».
Джо Джойс считает, что Усик боится с ним драться.
Британский боксер Джо Джойс высказался о возможном титульном поединке против украинца Александра Усика.
«Усик не хочет драться со мной, потому что считает меня танком. А теперь он будет драться с Дюбуа... это сумасшествие.
Я бы хотел подраться с Фьюри, потому что он называет меня вторым сильнейшим тяжем после себя и сам предлагал бой. Давай устроим его, Тайсон. А после Усика и Фьюри, просто по приколу, я бы хотел бои с Джошуа и Уайлдером.
Я кайфую от бокса и готов к любым вызовам. Но иногда тебя кто-то опережает. Впрочем, в этом нет ничего необычного», – заявил Джойс.
Джо Джойс выиграл все 15 боев в профессиональной боксерской карьере. Сегодня он сразится за титул временного чемпиона мира по версии WBO с Чжан Чжилеем.
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Удивительно.