Джо Джойс – об Усике: «Он не хочет драться со мной, потому что считает меня танком».

Джо Джойс считает, что Усик боится с ним драться.

Британский боксер Джо Джойс высказался о возможном титульном поединке против украинца Александра Усика.

«Усик не хочет драться со мной, потому что считает меня танком. А теперь он будет драться с Дюбуа... это сумасшествие.

Я бы хотел подраться с Фьюри, потому что он называет меня вторым сильнейшим тяжем после себя и сам предлагал бой. Давай устроим его, Тайсон. А после Усика и Фьюри, просто по приколу, я бы хотел бои с Джошуа и Уайлдером.

Я кайфую от бокса и готов к любым вызовам. Но иногда тебя кто-то опережает. Впрочем, в этом нет ничего необычного», – заявил Джойс.

Джо Джойс выиграл все 15 боев в профессиональной боксерской карьере. Сегодня он сразится за титул временного чемпиона мира по версии WBO с Чжан Чжилеем.

Тайсон Фьюри летом может подраться с Энди Руисом, а в ноябре или декабре – с Александром Усиком

Боб Арум: «Если Фьюри и Усик победят, то мы вернемся к их бою. Надеюсь, в Саудовской Аравии»