Фирас Захаби – о поражении Алекса Перейры: «Я думаю, что этот нокаут может стать одним из последних поединков в его карьере»

Фират Захаби считает, что Алекс Перейра не сможет вернуться на прежний уровень.

Известный тренер Фирас Захаби считает, что Алекс Перейра может не вернуться на прежний уровень после нокаута от Исраэля Адесаньи.

Специалист привел в качестве примера поражение Жозе Альдо от Конора Макгрегора.

«Я думаю, что этот нокаут может быть одним из последних поединков в его карьере. Он может выиграть несколько боев, а может и проиграть – он, вероятно, уже не будет прежним.

Когда Альдо был нокаутирован Макгрегором, он больше не вышел на прежний уровень. Здесь похожая история», – сказал Захаби.

Алекс Перейра после поражения от Адесаньи поднялся в полутяжелый вес

О’Мэлли – о Перейре: «Думаю, что он может завершить карьеру»