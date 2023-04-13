Алекс Перейра после поражения от Адесаньи поднялся в полутяжелый вес.

Экс-чемпион среднего веса UFC Алекс Перейра заявил, что следующий бой проведет в новом дивизионе.

На UFC 287 Перейра проводил защиту пояса против Исраэля Адесаньи и проиграл техническим нокаутом во втором раунде.

После поражения от Адесаньи он опустился на девятое место в рейтинге P4P.

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