Алекс Перейра после поражения от Адесаньи поднялся в полутяжелый вес
Алекс Перейра после поражения от Адесаньи поднялся в полутяжелый вес.
Экс-чемпион среднего веса UFC Алекс Перейра заявил, что следующий бой проведет в новом дивизионе.
На UFC 287 Перейра проводил защиту пояса против Исраэля Адесаньи и проиграл техническим нокаутом во втором раунде.
После поражения от Адесаньи он опустился на девятое место в рейтинге P4P.
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