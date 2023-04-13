Алекс Перейра после поражения от Адесаньи поднялся в полутяжелый вес

Теги UFC MMA Алекс Перейра Бокс/MMA/UFC

Алекс Перейра после поражения от Адесаньи поднялся в полутяжелый вес.

Экс-чемпион среднего веса UFC Алекс Перейра заявил, что следующий бой проведет в новом дивизионе.

На UFC 287 Перейра проводил защиту пояса против Исраэля Адесаньи и проиграл техническим нокаутом во втором раунде.

После поражения от Адесаньи он опустился на девятое место в рейтинге P4P.

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5 комментариев

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armageddon123456
О да, там теперь будет жарко. Надеюсь что Шурик потом к нему туда сходит и увидим 5-й бой, все-таки чувство недосказанности есть
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Дмитрий Кобзарь
Посмотрим, может со временем с Адесаньей схлестнутся в полутяжах, это будет интригующе.
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Yavich
Хотелось бы увидеть его бой с Прохазкой.
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Oleg Where
Ответ Рафаэль Бакиров
Удачи Индейцу в полутяжах! Если возьмет пояс, и за ним придет Изи, будет великолепно!
Ты так говоришь как будто 3-1 в пользу анимешника, а не перейры
+1
0
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Рафаэль Бакиров
Удачи Индейцу в полутяжах! Если возьмет пояс, и за ним придет Изи, будет великолепно!
+2
-2
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