Чарльз Оливейра: «Победив Дариуша, я стану следующим претендентом на титул Махачева»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Ислам Махачев Чарльз Оливейра Бенеил Дариуш Бокс/MMA/UFC

Бывший чемпион UFC в легком весе Чарльз Оливейра уверен, что к концу года получит титульный бой с Исламом Махачевым.

«Я не пересматривал бой с ним. Я смотрел все поединки, которые проиграл, но этот бой – единственный, который я не смотрел и не буду смотреть.

Он был лучше меня в ту ночь и победил. В следующий раз, когда мы с ним встретимся лично, я продолжу оставаться тем же Чарльзом, двигаясь вперед. Я бы не стал ничего менять.

Если Бог благословит меня, и я смогу победить Бенеила Дариуша, то, без сомнений, я стану следующим претендентом к концу года. Я это заслужил.

UFC много думает, но другого имени определенно нет. Победив Дариуша, я стану следующим претендентом на титул. Я мужчина, я это заслужил.

Я отправился на бой в родной город моего соперника, так что я следующий в очереди», – считает Оливейра.

Бой Оливейры и Дариуша состоится 7 мая на UFC 288.

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4 комментария

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Ussaev M
оказывается ufc280 прошел в Хушете
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уличный иуда
Ответ Александр Степанов
Просто Абу-Даби - это в Цумадинском районе, тебе что не говорили?)
В Хушете вообще-то)))
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Александр Степанов
Ответ космонавт на дереве
Не знал что Ислам уроженец Абу-Даби
Просто Абу-Даби - это в Цумадинском районе, тебе что не говорили?)
0
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космонавт на дереве
Не знал что Ислам уроженец Абу-Даби
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0
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