Чарльз Оливейра: «Победив Дариуша, я стану следующим претендентом на титул Махачева»

Бывший чемпион UFC в легком весе уверен, что к концу года получит титульный бой с .

«Я не пересматривал бой с ним. Я смотрел все поединки, которые проиграл, но этот бой – единственный, который я не смотрел и не буду смотреть.

Он был лучше меня в ту ночь и победил. В следующий раз, когда мы с ним встретимся лично, я продолжу оставаться тем же Чарльзом, двигаясь вперед. Я бы не стал ничего менять.

Если Бог благословит меня, и я смогу победить , то, без сомнений, я стану следующим претендентом к концу года. Я это заслужил.

UFC много думает, но другого имени определенно нет. Победив Дариуша, я стану следующим претендентом на титул. Я мужчина, я это заслужил.

Я отправился на бой в родной город моего соперника, так что я следующий в очереди», – считает Оливейра.

Бой Оливейры и Дариуша состоится 7 мая на 288.

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