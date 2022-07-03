Шлеменко про Адесанью: «Это самый скучный чемпион в UFC»

Теги UFC MMA Александр Шлеменко средний вес (MMA) Исраэль Адесанья Джаред Канноньер UFC 276 Адесанья - Канноньер Бокс/MMA/UFC

Российский боец Александр Шлеменко поделился впечатлениями от боя чемпиона UFC в среднем весе Исраэля Адесаньи против Джареда Канноньера.

На UFC 276 Адесанья победил Канноньера единогласным решением судей.

«Это его не первый скучный бой. Многие зрители его даже освистывали. А кто-то даже ушел.

Точно можно сказать, что это самый скучный чемпион в UFC», – сказал Шлеменко.

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