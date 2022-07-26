Александр Шлеменко: «Я никогда не буду зарабатывать на здоровье людей, как Конор»

Российский боец Александр Шлеменко дал финансовый совет молодым бойцам, а также поделился мнением насчет бизнес-империи бывшего чемпиона UFC Конора Макгрегора.

— Если бы у вас был 1 млрд евро, на что бы вы его потратили?

— Сейчас я бы потратил на покупку рублей. Очень много проектов. В Омске есть проект, хотелось бы воскресить старый ледовый центр СКК. У нас есть отличный проект, хотелось бы на деньги с него сделать круто для города. Площадки и промоушен я мог бы сделать интересные. Очень много ушло бы на благотворительность.

— Можете дать какой-то финансовый совет для молодых бойцов?

— Дам совет вкладывать в себя, в развитие своей головы. Развивайтесь физически и умственно, тогда не будет проблем, куда вкладывать эти деньги. Помогайте ближнему, так вы только умножите свой капитал.

Если вы будете отдавать на благие дела, то потом вы увидите, как это удваивается. Если будете думать только о себе и складывать только в свой карман, то рано или поздно вы останетесь ни с чем.

— Как относитесь к империи Конора? Он виски, одеждой занимается. Глядя на него, не хочется последовать примеру?

— Я никогда не буду зарабатывать на здоровье людей, как Конор. Это губит жизни многих людей. Для меня главное — мой род, моя жизнь не закончится в этом теле и на этой земле. Это наследие, это то, что я оставлю на этой земле.

Если оставлю сотню тысяч семей с трагическими историями, если кто-то будет гибнуть — мне такие деньги не нужны. Это не мой метод. Зачем мне такие деньги? Чтобы яхты покупать или ходить с охраной? Я простой парень — каким был, таким остался. Это не мой путь.

Я лучше помогу тысячам семей обрести трезвую и здоровую жизнь вместо миллионов, которые могу заработать. На тот свет мы свои деньги, виски, империи не заберем. То, что от нас не уйдет, — это то благо, которое мы посеем. Оно всегда с нами.

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