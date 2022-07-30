Дейвисон Фигередо: «Хочу, чтобы победитель боя Морено – Кара-Франс подрался со мной в Бразилии»

Чемпион UFC в наилегчайшем весе хочет подраться в Бразилии с победителем боя – Кай Кара-Франс.

«Я борюсь за то, чтобы объединительный бой прошел в Бразилии. Раз уж здесь проводятся турниры, я хочу, позаботиться о том, чтобы мой поединок прошел у меня на родине.

Тот, кто победит на UFC 277, встретится со мной здесь, на глазах у моей публики. У меня есть желание перейти в легчайший дивизион, но я не знаю, когда это произойдет. Это известно только Богу.

Пока у меня получается хорошо выступать и пока в дивизионе есть достойные претенденты, я продолжу защищать свой пояс», – сказал Фигередо.

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