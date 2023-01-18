Нганну про слова Уайта: «Он недоволен ситуацией. Он видел, как его чемпион ушел»

Теги UFC Дана Уайт MMA тяжелый вес (MMA) Фрэнсис Нганну Бокс/MMA/UFC

Бывший чемпион UFC в тяжелом весе Фрэнсис Нганну отреагировал на слова Даны Уайта, который заявил, что француз покинул промоушен ради легких денег с простыми соперниками.

«Его высказывания не могут навредить мне. Там, откуда я родом, мне было гораздо больнее, но я все еще здесь.

То, что он сказал, это то, что он сказал – его проблема. Я знаю, что у меня хорошее будущее, и я думаю, что Уайт выразил разочарование, поэтому не имеет значения, что он сказал.

Он расстроен, он недоволен ситуацией. Он видел, как его чемпион ушел, что, вероятно, с ним никогда не случалось.

Единственное, что меня пугает – это сожаление. Поэтому я всегда стараюсь сделать все, что в моих силах, чтобы избежать сожалений. Чувствую, что не жалею о свое решении», – сказал Нганну.

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