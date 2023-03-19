Жена Минеева – о нахождении Владимира в зоне боевых действий: «Говорит, что в Луганске, но может и дезинформировать»

Теги MMA средний вес (MMA) Владимир Минеев Бокс/MMA/UFC

Чемпион AMC Fight Nights в среднем весе Владимир Минеев продолжает находиться в зоне боевых действий на Украине. Об этом рассказала жена бойца Екатерина Минеева.

– Владимир сейчас в зоне проведения специальной военной операции, как часто вы общаетесь?

– Он выходит пару раз в неделю на связь, старается то с мамой, то со мной поговорить. Для мамы это особенно тяжело морально, если три дня не отвечает, то ей сложно уже. Сейчас он старался чуть чаще звонить, потому что был турнир в городе. Вчера, например были проблемы со связью, но во вторник и среду говорили.

– Вы пробовали его отговорить, когда пришла повестка?

– Нет. Даже мама не пробовала. Все родственники понимают, что он принимает сам решения. И другого не предусмотрено.

– Он долго был на сборах?

– Около полутора месяцев или два даже, я думаю. Декабрь-январь.

– Представляете, какой к нему ближайший крупный населенный пункт?

– Он говорит, что это Луганск, но он может и дезинформировать, чтобы не волновать. Он может сказать: «Я там-то… для мамы». Я спрашиваю: «А для меня?».

Звезда российских MMA служил в ВДВ и потерял на Украине брата. Теперь – уехал в зону боевых действий

Материалы по теме

8 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ВладиславМартынов
Ответ Орбит Орбит
да и вообще поехал он когда захотел, когда время выкроил. и что-то не верю, что на фронт
ясен пень, что не на фронт, он кто угодно, но не отбитый. когда-нибудь видел, чтобы люди, ещё никуда не уехав, уже договаривались о тренировках, о бое, сразу, когда им вздумается его провести?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Орбит Орбит
да и вообще поехал он когда захотел, когда время выкроил. и что-то не верю, что на фронт
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Орбит Орбит
блин, а чё можно отговорить, если придёт повестка?))))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
уличный иуда
Ответ Kanan Jarrus
в соседней комнате закрылся, на двери надпись «луганск»
Хорооош🤣
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ВладиславМартынов
Я спрашиваю: «А для меня?» - «Для тебя в ЦУМе»
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Johnny Walker
Говорят, что он в ГУМе шопится с тобой.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
melmi
Сделали из него идеального героя и гражданина
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kanan Jarrus
в соседней комнате закрылся, на двери надпись «луганск»
+9
-5
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий