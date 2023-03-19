Жена Минеева – о нахождении Владимира в зоне боевых действий: «Говорит, что в Луганске, но может и дезинформировать»
Чемпион AMC Fight Nights в среднем весе Владимир Минеев продолжает находиться в зоне боевых действий на Украине. Об этом рассказала жена бойца Екатерина Минеева.
– Владимир сейчас в зоне проведения специальной военной операции, как часто вы общаетесь?
– Он выходит пару раз в неделю на связь, старается то с мамой, то со мной поговорить. Для мамы это особенно тяжело морально, если три дня не отвечает, то ей сложно уже. Сейчас он старался чуть чаще звонить, потому что был турнир в городе. Вчера, например были проблемы со связью, но во вторник и среду говорили.
– Вы пробовали его отговорить, когда пришла повестка?
– Нет. Даже мама не пробовала. Все родственники понимают, что он принимает сам решения. И другого не предусмотрено.
– Он долго был на сборах?
– Около полутора месяцев или два даже, я думаю. Декабрь-январь.
– Представляете, какой к нему ближайший крупный населенный пункт?
– Он говорит, что это Луганск, но он может и дезинформировать, чтобы не волновать. Он может сказать: «Я там-то… для мамы». Я спрашиваю: «А для меня?».
Звезда российских MMA служил в ВДВ и потерял на Украине брата. Теперь – уехал в зону боевых действий
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