Жена Минеева – о нахождении Владимира в зоне боевых действий: «Говорит, что в Луганске, но может и дезинформировать»

Чемпион AMC Fight Nights в среднем весе продолжает находиться в зоне боевых действий на Украине. Об этом рассказала жена бойца Екатерина Минеева.

– Владимир сейчас в зоне проведения специальной военной операции, как часто вы общаетесь?

– Он выходит пару раз в неделю на связь, старается то с мамой, то со мной поговорить. Для мамы это особенно тяжело морально, если три дня не отвечает, то ей сложно уже. Сейчас он старался чуть чаще звонить, потому что был турнир в городе. Вчера, например были проблемы со связью, но во вторник и среду говорили.

– Вы пробовали его отговорить, когда пришла повестка?

– Нет. Даже мама не пробовала. Все родственники понимают, что он принимает сам решения. И другого не предусмотрено.

– Он долго был на сборах?

– Около полутора месяцев или два даже, я думаю. Декабрь-январь.

– Представляете, какой к нему ближайший крупный населенный пункт?

– Он говорит, что это Луганск, но он может и дезинформировать, чтобы не волновать. Он может сказать: «Я там-то… для мамы». Я спрашиваю: «А для меня?».

Звезда российских MMA служил в ВДВ и потерял на Украине брата. Теперь – уехал в зону боевых действий