Минеев – о строительстве мечети в Москве: «Разве нет больше места, кроме как нашего святого озера? Есть. Так а в чем проблема?»

Теги MMA Владимир Минеев Бокс/MMA/UFC

Боец MMA Минеев высказался о строительстве мечети рядом с храмом

«Адекватные люди понимают, что разбираться нужно не между собой, а с теми, кто принимает решение о строительстве мечети на месте христианской святыни, стравливая между собой тем самым две конфессии.

Такие административные решения попадают под статью о межконфессиональной и межнациональной розни. А в такое время это чистый саботаж. Агрессивные выпады в сторону православных активистов показывают суть людей, прикрывающихся исламом.

Кто-то не вникает в суть. Кто-то просто пиарится. А кто-то радикальный. И по таким людям, как правило, работают компетентные органы. Макс Дивнич – молодец! Стоит на своем, несмотря на неадекватную реакцию. Никто же не против строительства мечети.

Лично я буду только рад, когда у мусульман будет большая мечеть, где они комфортно будут совершать намаз, не причиняя при этом никому дискомфорта. Разве нет больше места, кроме как нашего святого озера? Есть. Так а в чем проблема?

А кто сильно агрессивный – приезжайте сюда, на передок. Проявите себя в борьбе с западной идеологией вседозволенности и распутства, в борьбе с фашизмом.

Что вы там парню угрожаете? Вы думаете, он беспризорник, что ли? Вы повоевать хотите? Приезжайте, мы здесь все на СВО вместе. Так было, так есть и так будет», – сказал боец MMA Владимир Минеев.

Бойцы ММА выступили против строительства мечети в Москве. Теперь им угрожают

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4 комментария

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Данил
Если это быстро не замнут, жесть может начаться дикая. То что это все разогревают бойцы ММА с огромными фан-базами с обеих сторон усложняет всю ситуацию до предела. В этой ситуации каждая сторона отчасти права, Дивничу не стоило говорить некоторых вещей, но в целом его позиция адекватная. А то что кавказские бойцы не разобравшись во всей ситуации набрасывают оскорбления делает все во сто крат хуже. Лбами могут столкнуть огромное количество людей, причем подготовленных, на раз-два. Теперь по ходу не отступятся ни те, ни другие.

Заказуха это или нет непонятно. Но подобного я вообще не припомню ни в прошлые 20 лет, ни раньше. Этим кто-то должен уже серьёзно заняться.
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Jesse Boy
адекват, приятно.
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Tuman Is
он на передовой щас?
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Chep82
Молодец, Владимир!
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