Стерлинг – о топ-15 в истории MMA от Хабиба, где он поставил Федора и Джонса на первое место: «Брат, это полная херня»

Теги UFC MMA Хабиб Нурмагомедов Алджамейн Стерлинг Бокс/MMA/UFC

Алджамейн Стерлинг раскритиковал Хабиба Нурмагомедова за топ-15 в истории MMA.

«Брат, это полная херня», – написал чемпион легчайшего веса UFC Алджамейн Стерлинг в соцсетях.

Ранее Хабиб Нурмагомедов опубликовал рейтинг топ-15, где на первое место поставил тяжеловесов Федора Емельяненко и Джона Джонса.

Кем был Хабиб до UFC? Бой в украинском ресторане, драка с другом и победный турнир после того, как его побил отец

А Махачев сильнее Хабиба? Как считают сами? И может ли он стать звездой такого же уровня?

Материалы по теме

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Zakal
Не брат ты мне...ну и всем известная цитата
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Борис _____
Конструктивная критика!
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Лютый альбинос
Стерлинг прав. Фёдор на первом месте должен быть единолично, ибо он 10 лет был непобедим для лучших бойцов мира и на пике не имел ни спорных боёв (типа Джонс-Густаффсон или Джонс-Сантос), ни откровенных судейских подарков (типа Джонс-Рейес).
+3
-5
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Elkorazon01
Ответ Мага осторожный
Если бы Стерлинг написал что-то про Яна, Канан Джарус сейчас бы был в восторге от него, но написав такое про Хабиба, Джаруса бомбануло 🤣
Как и тебя если он написал про Хабиба и Ислама что то плохое
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мага осторожный
Если бы Стерлинг написал что-то про Яна, Канан Джарус сейчас бы был в восторге от него, но написав такое про Хабиба, Джаруса бомбануло 🤣
+4
-6
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Философ Востока
Фейковый чемпион будет ещё что-то рассказать Хабибу 😆
+9
-4
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kanan Jarrus
бомбит от того, что сехудо есть, а его - нет. ну так стерлингу далеко до него
+3
-6
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий