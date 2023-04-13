Стерлинг – о топ-15 в истории MMA от Хабиба, где он поставил Федора и Джонса на первое место: «Брат, это полная херня»
Алджамейн Стерлинг раскритиковал Хабиба Нурмагомедова за топ-15 в истории MMA.
«Брат, это полная херня», – написал чемпион легчайшего веса UFC Алджамейн Стерлинг в соцсетях.
Ранее Хабиб Нурмагомедов опубликовал рейтинг топ-15, где на первое место поставил тяжеловесов Федора Емельяненко и Джона Джонса.
Кем был Хабиб до UFC? Бой в украинском ресторане, драка с другом и победный турнир после того, как его побил отец
А Махачев сильнее Хабиба? Как считают сами? И может ли он стать звездой такого же уровня?
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