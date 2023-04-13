Алджамейн Стерлинг раскритиковал Хабиба Нурмагомедова за топ-15 в истории MMA.

«Брат, это полная херня», – написал чемпион легчайшего веса UFC Алджамейн Стерлинг в соцсетях.

Ранее Хабиб Нурмагомедов опубликовал рейтинг топ-15, где на первое место поставил тяжеловесов Федора Емельяненко и Джона Джонса.

Кем был Хабиб до UFC? Бой в украинском ресторане, драка с другом и победный турнир после того, как его побил отец

А Махачев сильнее Хабиба? Как считают сами? И может ли он стать звездой такого же уровня?