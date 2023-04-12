Нейт Диаз проведет боксерский поединок с Джейком Полом
Экс-боец UFC Нейт Диаз подерется с блогером и боксером Джейком Полом.
Поединок состоится 5 августа в Далласе, штат Техас.
Фото: instagram.com/jakepaul/
В последний раз Нейт Диаз дрался в сентябре-2022, когда победил Тони Фергюсона удушающим приемом в четвертом раунде. Джейк Пол в феврале проиграл Томми Фьюри раздельным решением судей.
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Пороха у Нейта ещё с запасом.