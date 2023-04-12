Экс-боец UFC Нейт Диаз подерется с блогером и боксером Джейком Полом.

Поединок состоится 5 августа в Далласе, штат Техас.

Фото: instagram.com/jakepaul/

В последний раз дрался в сентябре-2022, когда победил Тони Фергюсона удушающим приемом в четвертом раунде. в феврале проиграл Томми Фьюри раздельным решением судей.

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