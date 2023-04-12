Нейт Диаз проведет боксерский поединок с Джейком Полом

Теги Нейт Диаз бокс Джейк Пол Бокс/MMA/UFC

Экс-боец UFC Нейт Диаз подерется с блогером и боксером Джейком Полом.

Поединок состоится 5 августа в Далласе, штат Техас.

Фото: instagram.com/jakepaul/

В последний раз Нейт Диаз дрался в сентябре-2022, когда победил Тони Фергюсона удушающим приемом в четвертом раунде. Джейк Пол в феврале проиграл Томми Фьюри раздельным решением судей.

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9 комментариев

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Sabaka Sabaka
Ответ Никита Енотов
Который два года назад потряс чемпа полусреднего веса в UFC и простоял с ним все пять раундов. Пороха у Нейта ещё с запасом.
тут как бы совсем другой вид спорта намечается
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pulyalke
Ответ Никита Енотов
Который два года назад потряс чемпа полусреднего веса в UFC и простоял с ним все пять раундов. Пороха у Нейта ещё с запасом.
откуда залетным такое знать?)) живут стереотипами
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edgarok
Жалко будет видеть если Нейт все таки согласился на кучу денег и упадет в нокаут. Если же будет драться на тех же условиях что и Томми недавно, то отправит Пола обратно на ютуб.
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pulyalke
жара
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LightWithin
Ответ Никита Енотов
Который два года назад потряс чемпа полусреднего веса в UFC и простоял с ним все пять раундов. Пороха у Нейта ещё с запасом.
Порох и бокс в данном случае не совсем тождественны. Он же ладошками будет Пола лупить, и не в партер тащить, отдыхая на нём. При всём уважении к безбашенности Диаза, Пол как боксёр на голову выше. Но понимаю что и относится серьёзно к этому "боксёрскому" поединку не стоит, для какого-то это самореализация и заработок, для кто-то только второе )
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Aram Ambarsumyan
Ого, я уже вижу сцену как Нейт наносит 2-ое поражение подряд одной из сестёр Пол!
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avcgloronalduMU
норм тема, Хабиб тоже хочет ?
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Никита Енотов
Ответ Джанлука Нальюка
Очередной мелкий сбитый летчик для Пола
Который два года назад потряс чемпа полусреднего веса в UFC и простоял с ним все пять раундов.

Пороха у Нейта ещё с запасом.
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Джанлука Нальюка
Очередной мелкий сбитый летчик для Пола
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