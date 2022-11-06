Аскрен – о шансах Диаза в бою с Полом: «Они есть всегда, но вряд ли кто-то считает Нейта хорошим ударником»

Теги UFC Нейт Диаз Бен Аскрен бокс Джейк Пол Бокс/MMA/UFC

Бывший боец UFC Бен Аскрен заявил, что не верит в Нейта Диаза, если тот решится на боксерский поединок против Джейка Пола.

«Конечно, шанс есть всегда. Но я не знаю, почему кто-то может подумать, что у Нейта много шансов против Пола, учитывая то, что произошло в поединке Джейка с Силвой.

Вряд ли кто-то считает Нейта ударником уровня Андерсона Силвы. Но вообще да, шанс есть всегда», – сказал Аскрен.

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