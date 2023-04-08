Джейк Пол – о дебюте в MMA: «В конце 2023 года или в начале следующего»

Теги MMA PFL / WSOF Джейк Пол Бокс/MMA/UFC

Американский блогер Джейк Пол рассказал, когда планирует дебютировать в MMA.

Пол подробно описал свои планы во время трансляции PFL 2:

«Думаю, что это произойдет в конце 2023 года или в начале следующего.

Я очень взволнован, даже просто смотреть эти бои сегодня вечером было завораживающе. Я немного занимаюсь джиу-джитсу и возвращаюсь к своим борцовским корням.

Я рос в Огайо, где получил неплохой опыт в единоборствах – первый дивизион. Так что мне просто нужно сосредоточиться на изучении ударов ногами.

Мне нужен примерно год, и тогда я буду готов. Люди думают, что я сумасшедший, но мне нравится делать все по-другому. Всегда говорил, что хочу заниматься ММА».

Напомним, что Джейк Пол в феврале проиграл в боксерском поединке Томми Фьюри – младшему брату Тайсона Фьюри.

В январе блогер подписал контракт с PFL.

Джейк Пол дебютирует в ММА. Он подписал контракт с PFL

«Когда ты проиграл, но заработал 30 млн долларов». Пол сообщил о гонораре за бой с Фьюри

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