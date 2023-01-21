UFC 283: Тейшейра против Хилла, Фигейредо – Морено и другие бои в Рио-де-Жанейро

В ночь на 22 января в Рио-де-Жанейро (Бразилия) состоится турнир UFC 283.

В главном событии пройдет бой за вакантный титул в полутяжелом весе между (33-8) и Джамалом Хиллом (11-1).

В со-главном поединке в четвертый раз подерутся (21-2-1) и (20-7-2).

Кард UFC 283:

(20-5) – Нил Магни (30-10);

Лорен Мерфи (16-6) – Джессика Андраде (23-9);

Пол Крэйг (16-5-1) – (18-7);

Маурисио Хуа (27-13-1) – Игорь Потеря (19-3),

Шамиль Абдурахимов (20-7) – Жаилтон Алмейда (17-2).

UFC 283 начнется в 1:30 по московскому времени. Основной кард – не раньше 5:00. Посмотреть турнир можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна в официальном приложении UFC Fight Pass.

Два чемпиона UFC подерутся в четвертый (!) раз за два года – такого еще не было. Этот сериал не надоел?

Тейшейра подерется за пояс в полутяжелом весе, Фигейредо в четвертый раз встретится с Морено: онлайн UFC 283