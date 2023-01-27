Брэндон Морено: «Мне нужно отдохнуть ментально и физически. Подерусь в июне»

Теги легчайший вес UFC MMA Брэндон Морено Бокс/MMA/UFC

Чемпион UFC в наилегчайшем весе Брэндон Морено сообщил, когда планирует вернуться в октагон.

«Мне нужно отдохнуть ментально и физически, но в то же время я хочу оставаться активным. Я подерусь в июне или, если слухи окажутся правдой, в сентябре в Мексике на День независимости.

Я, честно говоря, предпочел бы вернуться в начале лета, но давайте посмотрим, что будет. Если в Мехико действительно будет проводиться PPV турнир, выступить на нем было бы очень круто», – сказал Морено.

В январе мексиканец победил техническим нокаутом Дейвисона Фигейредо.

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3 комментария

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Александр Степанов
Ответ pasha_t
Пантожа который страховал поединок. Он очень сильный но не мейнстримный боец
Сильный, не спорю. Но медийно этот бой не продать, а ведь его надо будет ставить в верх карда)
Так что логично просто нагрузить этим боёв какой-то итак мощный кард
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
pasha_t
Ответ Александр Степанов
В этом весе каких-то явных претендентов пока не видно, так что и сентябрь будет отличной датой)
Пантожа который страховал поединок. Он очень сильный но не мейнстримный боец
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александр Степанов
В этом весе каких-то явных претендентов пока не видно, так что и сентябрь будет отличной датой)
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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