Брэндон Морено: «Мне нужно отдохнуть ментально и физически. Подерусь в июне»
Чемпион UFC в наилегчайшем весе Брэндон Морено сообщил, когда планирует вернуться в октагон.
«Мне нужно отдохнуть ментально и физически, но в то же время я хочу оставаться активным. Я подерусь в июне или, если слухи окажутся правдой, в сентябре в Мексике на День независимости.
Я, честно говоря, предпочел бы вернуться в начале лета, но давайте посмотрим, что будет. Если в Мехико действительно будет проводиться PPV турнир, выступить на нем было бы очень круто», – сказал Морено.
В январе мексиканец победил техническим нокаутом Дейвисона Фигейредо.
Чемпионство Морено в UFC – скандал: попал пальцами в глаз Фигейредо и убегал от фанатов, бросавшихся предметами с трибун
Фигейредо выбыл минимум на шесть месяцев после боя с Морено из-за перелома орбитальной кости
Так что логично просто нагрузить этим боёв какой-то итак мощный кард