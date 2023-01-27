Брэндон Морено: «Мне нужно отдохнуть ментально и физически. Подерусь в июне»

Чемпион UFC в наилегчайшем весе сообщил, когда планирует вернуться в октагон.

«Мне нужно отдохнуть ментально и физически, но в то же время я хочу оставаться активным. Я подерусь в июне или, если слухи окажутся правдой, в сентябре в Мексике на День независимости.

Я, честно говоря, предпочел бы вернуться в начале лета, но давайте посмотрим, что будет. Если в Мехико действительно будет проводиться PPV турнир, выступить на нем было бы очень круто», – сказал Морено.

В январе мексиканец победил техническим нокаутом Дейвисона Фигейредо.

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