Бернс – о Масвидале: «Он по-прежнему король Майами. Он вернул UFC сюда»

Теги UFC полусредний вес (MMA) Хорхе Масвидаль Гилберт Бернс Бокс/MMA/UFC

Топовый полусредневес UFC Гилберт Бернс выразил уважение Хорхе Масвидалю, которого бразилец победил на UFC 287.

«Уважение этому парню. Он по-прежнему король этого города, Хорхе вернул UFC в Майами. Мы здесь только благодаря ему.

52 профессиональных боя, еще боев 20 на улице. В общем, у него много боев! Аплодисменты вашему парню, «Геймбреду» Масвидалю», – сказал Бернс.

Хорхе Масвидаль: «20 лет назад у меня ни хрена не было, а теперь я обеспечен на всю жизнь»

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