Хорхе Масвидаль: «20 лет назад у меня ни хрена не было, а теперь я обеспечен на всю жизнь»

Теги UFC полусредний вес (MMA) Хорхе Масвидаль Гилберт Бернс Бокс/MMA/UFC

Отставной полусредневес UFC Хорхе Масвидаль подвел итог своей карьеры в профессиональных ММА.

Масвидаль провел 52 боя, из которых 37 выиграл и 15 проиграл. После поражения от Гилберта Бернса Хорхе объявил об уходе на пенсию.

«Я люблю всех, я люблю этот спорт. Я мультимиллионер, хотя начинал с нуля. У меня ни хрена не было, а теперь я обеспечен на всю жизнь. 20 долгих лет… Я люблю вас, ребята», – сказал Масвидаль.

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2 комментария

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jonnysilverhand01
Да уж, типичный конечно
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Иса Умаров
красавчик. заслужил
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