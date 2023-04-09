Масвидаль – о Трампе: «Здесь был лучший президент в истории мира. Люблю этого парня»

Теги UFC полусредний вес (MMA) Хорхе Масвидаль Дональд Трамп Джо Байден Бокс/MMA/UFC

Отставной полусредневес UFC Хорхе Масвидаль прокомментировал присутствие экс-президента США Дональда Трампа на турнире UFC 287.

Напомним, что Трамп руководил США с 2017 по 2021 год. В 2020 году он проиграл выборы Джо Байдену. Весной 2023 года Трампа обвинили в нарушении 34 пунктов уголовного законодательства.

«Величайший президент в истории мира сидит вот здесь. Люблю этого парня. Еще у нас во Флориде величайший губернатор [республиканец Рон Десантис]. Давайте сохраним Флориду свободной.

И давайте этого, ну вы знаете кого, лишим власти и заменим его. Вперед, Брэндон! Вперед, Брэндон! [лозунг, популярный среди критиков президента США Джо Байдена]», – сказал Масвидаль.

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