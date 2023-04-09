Абдель-Азиз выложил фото Трампа и Уайта: «Лучший снимок дня, два невероятных мужика»

Теги UFC Дана Уайт Али Абдель-Азиз Дональд Трамп UFC 287 Бокс/MMA/UFC

Менеджер бойцов ММА Али Абдель-Азиз выложил в соцсетях фото президента UFC Даны Уайта и бывшего президента США Дональда Трампа.

Напомним, что политик – поклонник ММА и друг Уайта. Он посетил турнир UFC 287, который прошел в Майами (Флорида).

«Лучшее фото дня, два невероятных мужика. Давайте сделаем Америку снова великой!» – подписал фото Абдель-Азиз.

Дональд Трамп посетил турнир UFC 287: экс-президент США сидит в первом ряду с Даной Уайтом

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8 комментариев

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Максим Медов
Ответ Hunteralex
Иронично то, что если бы Трамп воплотил свои идеи касательно мигрантов, то не факт, что Азиз остался бы в США.
Иронично то, что мигранты против мигрантов.
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Art SM
Ответ Hunteralex
Иронично то, что если бы Трамп воплотил свои идеи касательно мигрантов, то не факт, что Азиз остался бы в США.
Как и отец Масвидаля, который так активно поддерживает бывшего реслера
+1
0
+1
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Andrey Happy
Ответ DonaldBrashear 2.0
Трамп как картинка выглядит) Мощная, конечно, поддержка ему от ЮФС пришла в это время, когда у него такие проблемы, много хайпа словил. а вообще, хотел бы Дану Уайта увидеть в политике, думаю, что он был бы просто топ-президентом страны. Мне кажется, что он лучший как босс организации в мире сейчас. Умеет делать шоу, вести бизнес, делает качественный продукт, умеет организовать все, контролировать, решать проблемы.
Ну ты и .ур@к….. 😬🤦‍♂️
0
-2
-2
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Art SM
Ответ DonaldBrashear 2.0
Трамп как картинка выглядит) Мощная, конечно, поддержка ему от ЮФС пришла в это время, когда у него такие проблемы, много хайпа словил. а вообще, хотел бы Дану Уайта увидеть в политике, думаю, что он был бы просто топ-президентом страны. Мне кажется, что он лучший как босс организации в мире сейчас. Умеет делать шоу, вести бизнес, делает качественный продукт, умеет организовать все, контролировать, решать проблемы.
🤦
+2
0
+2
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Hunteralex
Иронично то, что если бы Трамп воплотил свои идеи касательно мигрантов, то не факт, что Азиз остался бы в США.
+6
-1
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Костя Петров
Лизнул
0
-1
-1
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DonaldBrashear 2.0
Трамп как картинка выглядит)

Мощная, конечно, поддержка ему от ЮФС пришла в это время, когда у него такие проблемы, много хайпа словил.

а вообще, хотел бы Дану Уайта увидеть в политике, думаю, что он был бы просто топ-президентом страны.

Мне кажется, что он лучший как босс организации в мире сейчас. Умеет делать шоу, вести бизнес, делает качественный продукт, умеет организовать все, контролировать, решать проблемы.
+1
-2
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LetTong
Абдель-Азиз гражданин США?
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