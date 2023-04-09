Абдель-Азиз выложил фото Трампа и Уайта: «Лучший снимок дня, два невероятных мужика»
Менеджер бойцов ММА Али Абдель-Азиз выложил в соцсетях фото президента UFC Даны Уайта и бывшего президента США Дональда Трампа.
Напомним, что политик – поклонник ММА и друг Уайта. Он посетил турнир UFC 287, который прошел в Майами (Флорида).
«Лучшее фото дня, два невероятных мужика. Давайте сделаем Америку снова великой!» – подписал фото Абдель-Азиз.
Дональд Трамп посетил турнир UFC 287: экс-президент США сидит в первом ряду с Даной Уайтом
Мощная, конечно, поддержка ему от ЮФС пришла в это время, когда у него такие проблемы, много хайпа словил.
а вообще, хотел бы Дану Уайта увидеть в политике, думаю, что он был бы просто топ-президентом страны.
Мне кажется, что он лучший как босс организации в мире сейчас. Умеет делать шоу, вести бизнес, делает качественный продукт, умеет организовать все, контролировать, решать проблемы.