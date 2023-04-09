Абдель-Азиз выложил фото Трампа и Уайта: «Лучший снимок дня, два невероятных мужика»

Менеджер бойцов ММА Али Абдель-Азиз выложил в соцсетях фото президента UFC Даны Уайта и бывшего президента США Дональда Трампа.

Напомним, что политик – поклонник ММА и друг Уайта. Он посетил турнир UFC 287, который прошел в Майами (Флорида).

«Лучшее фото дня, два невероятных мужика. Давайте сделаем Америку снова великой!» – подписал фото Абдель-Азиз.

Дональд Трамп посетил турнир UFC 287: экс-президент США сидит в первом ряду с Даной Уайтом