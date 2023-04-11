Менеджер Александра Емельяненко: «Мне не надо ставить будильник. У меня будильник – это он. Звонит раз по двадцать в день»

Теги Александр Емельяненко MMA Бокс/MMA/UFC

Менеджер Александра Емельяненко сравнил его с будильником, который звонит 20 раз в день.

– Насколько часто ты с ним видишься и созваниваешься?

– Раз по двадцать в день. На текущий момент – реже, потому что мы по спортивной направляющей двигаемся. Все остальное время он находится с семьей и в своих личных движениях, где я его не сопровождаю.

– Это он звонит?

– Я ему очень редко звоню. Мне не надо ставить будильник. У меня будильник – это Саша Емельяненко. С семи-восьми часов он начинает звонить. Как только он просыпается, начинается обсуждение того, что мы выкладываем в соцсети, какой контент. Бои, которые мы начали выкладывать, – это его идея. Он звонит, и мы обсуждаем, что выкладывать, какой бой, дает какую-то дополнительную информацию по поводу этого боя. Сколько я общаюсь с Сашей – я вообще ни с кем из родственников столько не общался! – сказал Никита Бурчак.

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3 комментария

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градус ненависти
В семь-восемь утра? алкаш? серьезно?;))
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Костя Кот
прикинь тебе каждое утро звонит ае и обсуждает соц сети! durka
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Francesc Fàbregas
Человек спит круглые сутки
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